Jever Plastikmüll in den Ozeanen ist ein riesiges und weltweites Problem, Millionen Tonnen von Müll schwimmen in den Weltmeeren. Wissenschaftler befürchten gar, dass es zur Mitte dieses Jahrhunderts von der Menge her mehr Plastik als Fische in den Meeren geben könnte.

Diese Vermüllung der Meere und auch der Strände ist Thema einer neuen Ausstellung, die nun in der Volksbank Jever am Schlossplatz zu sehen ist: Unter dem Titel „Strand-Gut?“ zeigt Klaus Siewert vom Warftverein aus Wiarden großformatige Fotos. Seine Motive: Müll am Wasser und im Watt. Die Motive gerieten ihm bei seinen regelmäßigen Strandspaziergängen in Schillig vor die Linse.

Krude Ästhetik

Sie zeigen die Hinterlassenschaften überwiegend von Strandbesuchern, die ihren Dreck in der Umwelt liegen ließen und sich nicht darum scheren, was Plastikverpackungen und anderer Unrat für Schäden anrichten. „Irgendwann habe ich begonnen, das zu fotografieren“, sagt Siewert. „Ich habe in dem bunten Müll an Strand eine bizarren ästhetischen Reiz entdeckt.“ Und beim Aufräumen seiner Computerfestplatte kam ihm die Idee, mit seinen Fotos gegen die Vermüllung zu kämpfen. Er nahm Kontakt zur Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung auf, die seine Initiative für einen plastikfreien Strand mit einer großen Postkarten-Aktion mit seinen Müll-Fotos unterstützte. Die Postkarten mit den unschönen Postkarten-Motiven wurden während der Saison von Norddeich bis Schillig verteilt.

Nun also als zweite Initiative die Foto-Ausstellung. „Das ist mal eine andere Ausstellung“, so Jens Nannen von der Volksbank Jever, „Strand-Gut zeigt nicht die schöne Kunst, sondern den schrecklichen Schrott.“ Das Thema Plastik und Vermüllung der Meere sei glücklicherweise sehr präsent in allen Medien. Man könne nur hoffen und seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass ein Umdenken gelingt. Das ist auch Siewerts Motiv: „Ich will die Menschen für das Thema sensibilisieren und sie über Bildmotive zu Diskussionen anregen.“

Firmen unterstützen Idee

Für Diskussionen sorgt die Wanderausstellung, die bis Ende Oktober in Jever, dann im Wangerland und danach an weiteren Orten zu sehen sein wird, auch in manchen Chefetagen von Unternehmen. Siewert kam nämlich auf die Idee, die Firmen, deren Müll er im Watt und in den Dünen fotografiert hat, anzuschreiben und von seiner Umweltaktion zu berichten. Ein Unternehmen von Heimtierbedarf aus Schleswig-Holstein fand die Idee so gut, dass es die Wanderausstellung sponsern will und „Strand-Gut?“ im Raum Flensburg zeigt.

Ob Überreste von Silvesterraketen, die im Watt abgefeuert wurden, ob Getränkekartons, Verpackungen von Kosmetika oder von Knabberartikeln für Mensch oder Tier, alte Luftballons, Flaschen und vieles mehr: „Man findet ständig Müll am Strand“, ärgert sich nicht nur Siewert über die Gedankenlosigkeit vieler Zeitgenossen. Eine Infotafel zeigt zudem, wie lange der Müll im Meer bleibt, bis er sich in kleinste Partikel zersetzt hat. Das kann mehrere hundert Jahre dauern.