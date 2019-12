Jever Die Stadt Jever hat der Bismarckeiche auf dem Kirchplatz und der Schillerlinde in den Wallanlagen gegenüber der Brauerei eine Verjüngungskur gegönnt: „Zur Steigerung der Standfestigkeit und zur Vitalisierung erhielten beide eine Standortverbesserung mittels Bodeninjektion“, berichtete Dietmar Rüstmann als Bauamtsleiter am Donnerstag in der Ratssitzung.

Dabei wurden im November Bodenhilfsstoffe, Pilze und Pflanzsubstrat in die tieferen Ebenen des Wurzelraums beider Bäume eingeblasen. Bodenhilfsstoffe sind Stoffe ohne wesentlichen Nährstoffgehalt und Mikroorganismen, die dazu bestimmt sind,● die biologischen, chemischen oder physikalischen Eigenschaften des Bodens so zu beeinflussen, dass die Wachstumsbedingungen sich verbessern. Im Frühjahr wird sich zeigen, ob die Kur beiden Bäumen gutgetan hat.

Die Eiche hatte Bismarck 1895 einer Abordnung von Schülern des Mariengymnasiums zur Erinnerung übergeben. Die Jungen hatten Bismarck in Friedensruh zu seinem 80. Geburtstag besucht. Die Eiche war danach auf den Kirchplatz gesetzt worden – und dort steht sie, umgeben von einem schmiedeeisernen Zaun mit Medaillon des Reichskanzlers noch immer.

Rüstmann berichtete außerdem, dass in Sandel mehrere Bäume nachgepflanzt wurden – und zwar verschiedene Sorten. Dort leiden mehrere Eschen am so genannten Eschentriebsterben. Ein Pilz verursacht die Krankheit – die Eschen sterben ab.

Entlang der Graften hat der Bauhof im Dezember Baumpflegemaßnahmen vorgenommen. Dort wurden Kronen beschnitten und Altäste entfernt. Hinzu kamen kleinere Pflanzarbeiten im gesamten Stadtgebiet, so Rüstmann.