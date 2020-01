Jever Merry Tale heißt fröhliche Geschichte oder Schwank – und Fröhlichkeit wurde am Sonntag im Lokschuppen Jever gefeiert: Die Old Merry Tale Jazzband aus Hamburg machte ihrem Namen alle Ehre und begeisterte bei ihrem ersten Auftritt in Jever das Publikum restlos.

Im komplett ausverkauften Haus wussten die Hansestädter mit ihrem guten alten Oldtime Jazz aus Dixie- und Swingstücken das Publikum für sich zu gewinnen. „Das ist die beste Band die wir hier seit Jahren gehört haben – die müssen unbedingt wiederkommen“, so hörte man aus allen Ecken. „Und so wird es sein, denn die Band wurde noch an Ort und Stelle für das nächste Benefizkonzert am 3. Januar 2021 verpflichtet“, sagt Jochen Ewald.

Old Merry Tale sind Thomas Niemand (Trompete, Gesang), Jan Carstensen (Klarinette, Saxofon, Gesang), Ansgar Adamski (Posaune, Gesang), Jürgen Hintsche (Banjo, Gesang), Matthias Constabel (Kontrabass, Tuba, Gesang) Nils Conrad (Schlagzeug).

Gleich fünf der sechs Musiker wussten auch durch fröhliche Gesangseinlagen zu überzeugen. Und das nicht nur bei den typischen Gassenhauern der 60er Jahre wie „Hallo kleines Fräulein“ und „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen“, die damals wochenlang in den Hitlisten standen. Auch typische New-Orleans-Klassiker wie „creole love call“ oder „Original Dixieland One Step“ gehörten zum Programm der Band, die einmal sogar in kompletter Besetzung durch die Zuschauerreihen marschierte.

Ein toller Jahresauftakt und ein Riesenerfolg für das Künstlerforum und für den guten Zweck: Aus dem Erlös des Konzerts und mit Hilfe der Jeverlandstiftung können je 1000 €für das Orth-Hospiz Jever, die DLRG und das Ghana-Projekt des Freundeskreises Weser-Ems gestiftet werden.

Mehr Infos unter