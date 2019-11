Jever „Wir sind eine Region und deshalb wollte ich das Weihnachts-Benefizkonzert dieses Jahr in Jever machen“, sagt Jens Termöhlen. Er hat mit „haven hilft“ seit 2016 Hilfsprojekte in Wilhelmshaven und Umgebung ausgerichtet. Am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr werden „Zauberhafte Weihnachtsmelodien“ das Theater am Dannhalm erfüllen.

Eintrittskarten für das Benefizkonzert kosten 20 Euro, für Schüler, Studenten und Rentner 15 Euro. Behinderte mit Ausweis können sich ihre Freikarte bei De Mood und bei Fellensiek-Projektmanagement an der Waagestraße abholen. Karten gibt es bei der Tourist-Info Jever, in der Buchhandlung Eckermann und unter www.demood.de

Jens Termöhlen, Geschäftsführer der Iwersen Architekten GmbH, ist besonders begeistert vom Blasorchester The Frisian Symphonic Wind Orchestra aus den Niederlanden. „Sie sind wirklich etwas besonderes und eines der besten Blechblasorchester der Welt, das schon weit herum gekommen ist. Ich hörte das Orchester das erste Mal 2015 im holländischen Lemmer und war überrascht, welch zarte Töne man auf einem Blechblasinstrument spielen kann“, erzählt der Organisator.

Die jungen Musiker zwischen 14 und 35 Jahren spielen alle gagenfrei. Das ist aber auch kein Problem, denn zwischen ihnen und Jens Termöhlen hat sich über die Jahre eine enge Freundschaft entwickelt. Er selbst singt seit elf Jahren im Chor und ist davon überzeigt, dass Musik verbindet. „Musik baut Grenzen ab“, stimmt auch Christina Haartje-Graalfs mit ein. Sie ist Projektmanagerin bei „DeMood“ in Jever, das als sozio-kulturelles Projekt zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten ebenfalls „Grenzen abbauen“ will. De Mood wird an diesem Abend für die Verköstigung im Theater sorgen. Der gesamte Erlös der Eintrittsgelder geht an De Mood.

Zu den Großsponsoren gehören unter anderem Brillen Babatz und die Volksbank Jever. Onno Müller von Brillen Babatz verspricht dem Publikum: „Die Leute werden Gänsehaut bekommen.“ Und Christina Haartje-Graalfs ergänzt: „Für Jever ist das Konzert in der Größenordnung ein regelrechtes Bonbon.“

Mit dabei ist auch die Sängerin Richetta Manager, die Weihnachtsmelodien einen „groovigen Einschlag“ verpassen wird, wie Haartje-Graalfs erklärt. Begleitet wird die Soul- und Jazz-Sängerin vom Pianisten Torben Beerboom, der auch die Moderation des Konzertabends übernimmt.

Jens Termöhlen organisiert mittlerweile das vierte Konzert. Bisher kamen rund 10 000 Euro für unterschiedliche Zwecke zusammen, das meiste gestiftet an Kindergärten in Wilhelmshaven. Dafür wurden die Gelder von Musik eingenommen und gleich für Musik wieder ausgegeben: So wurden kleine Musikinstrumente für Kinder besorgt, damit auch sie Freude an Musik aktiv erleben können.

Mehr Infos unter haven-hilft.de