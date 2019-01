Jever Es kommt nicht selten vor, dass Blaudrucker Georg Stark aus Jever mit Sprichwörtern und Redewendungen rund um „Blau“ und „Blaumachen“ konfrontiert wird. „Es hält sich hartnäckig der Glaube, dass das Blaumachen etwas mit dem Färberhandwerk zu tun hatte“, sagt er.

„Blaumachen“ und Färberhandwerk: Immer wieder wird erzählt, dass der Stoff Sonntagabend oder Montagmorgen für einen Tag in die Farbe gehängt wurde und die Färber deswegen nichts zu tun hatten. Angeblich oxidierte der gefärbte Stoff den ganzen Tag über. Oder der sonntags gefärbte Stoff musste dann montags trocknen. Tatsächlich aber dauert die Reoxidation einer Küpenfärbung mit Indigo maximal fünf bis 15 Minuten. Da Indigo in Schichten aufgefärbt wird, dauern die einzelnen Färbezüge zwischen 30 und 60 Minuten mit anschließender Oxidation. Der Stoff musste zwischendurch umgehängt werden, um eine gleichmäßige Farbverteilung zu erreichen. Eine mühsame und gefährliche Arbeit für die Färber. „Die Herleitung des ,Blaumachens‘ ist also schon aus technischen Gründen falsch“, betont Blaudrucker Georg Stark.

Seine Forschung deutet aber in eine andere Richtung. Allein aus technischen Gründen sei die Herleitung aus dem Färbehandwerk falsch. Nun waren „blaue Redewendungen“ dennoch Teil einer grenzübergreifenden Ausstellung in Leiden (Niederlande) und Jever zum gemeinsamen kulturellen Erbe des Blaudruckerhandwerks. Und aus diesem Teil der Ausstellung hat Georg Stark nun in Zusammenarbeit mit Hartmut Donk aus Jever und Hans Beelen aus Oldenburg, die für die Übersetzungen ins Niederländische zuständig waren, eine Broschüre erstellt: Sie handelt von „blauen Redewendungen“ und Blaumachen. Denn Redewendungen, in denen die Farbe eine Rolle spielt, gibt es in beiden Ländern.

Das „Blaumachen“ geht übrigens in Deutschland auf den „leeren Tag“ zurück. Alle Gesellen des Handwerks hatten sich einen freien Montag erkämpft – einen Tag, den sie nicht unter den Augen der Meister verbringen mussten.

Die Broschüre in einer Auflage von 4000 Stück soll nun in den Niederlanden und Norddeutschland an Museen und touristische Einrichtungen verteilt werden. Gefördert wurde sie mit Mitteln des Landes, unterstützt wird das Projekt vom Landkreis Friesland und der Stadt Jever.

Der Blaudruck ist inzwischen Immaterielles Weltkulturerbe.