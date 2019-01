Jever Brunnen gibt es viele im Land. Aber nirgendwo wird Püttbier gefeiert wie in Jever und im Jeverland. Fast schien mit der Wasserversorgung aus dem Reichswasserwerk Feldhausen 1929 der Untergang des Fests einherzugehen. Doch das Traditions-Bewusstsein der Jeveraner führte dazu, dass viele Pütten erhalten blieben – und so wurde in der Nacht zu Dienstag wieder ausgiebig gefeiert.

Jever ist mit dem Sagenbrunnen, dem Kiebitz- und Kosakenbrunnen und der Wasserträgerin zur Stadt der Brunnen und Püttachten geworden, die die Geschichte einer geordneten Wasserversorgung bewahrt und touristisch aufbereitet hat.

Dass sich nach Fräulein Marias Verordnung von 1536 und der Neufassung der Jeverischen Brunnenordnung 1756 von der anhalt-zerbstischen Landesregierung ein über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Fest entwickelt, hätte wohl kaum jemand vermutet.

Die einst so strengen Gesetze dieser Verordnung haben keine Bedeutung mehr und auch die Kuppen für den Löscheinsatz werden Dank der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr benötigt. Bei vielen Püttgemeinschaften fehlt der Nachwuchs, so wie bei der Buskohlpütt, der Hochhammpütt und der Müntzpütt. Die Gemeinschaft der Kampütt wurde aufgehoben. Sie nahm einst eine Sonderstellung als herrschaftlicher Brunnen ein und versorgte das Schloss und eine Brauerei mit Wasser.

Bilder aus den Püttchroniken zeigen, wie gesellig und fröhlich gefeiert wurde. Mit karneval-ähnlichen Kappen feierte die Püttacht Wangerstraße vor ca. 100 Jahren im „Haus der Getreuen“. Das fröhliche Feiern mit viel Gesang, Akkordeonmusik und topfdeckelschlagendem Marsch ist geblieben – die lustige Kopfbedeckung gibt es schon lange nicht mehr.