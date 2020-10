Brauchtum: SWG will Herbstfeuer in Jever ermöglichen

Jever Die SWG-Fraktion im jeverschen Rat hat beantragt, in der Ratssitzung am 8. Oktober das Thema „Osterfeuer im Herbst“ auf die Tagesordnung zu setzen. Die SWG beantragt, dass die Stadt Jever ein nachträgliches Abbrennen der Osterfeuer genehmigt und schlägt als Brenntag den 30./31. Oktober vor.

„Die Bürgerinnen und Bürger mussten und müssen in Corona-Zeiten unzählige Einschränkungen und Verzicht im gesellschaftlichen und kulturellen Leben hinnehmen. Insbesondere Kinder und Jugendliche mussten kaum zumutbaren Verzicht üben. Gleiches gilt für die vielen Vereine, die ausnahmslos ihre Veranstaltungen absagen mussten und somit auch einen Teil ihrer Finanzierung einbüßten – das Vereinsleben ist fast vollständig zum Erliegen gekommen“, schreibt SWG-Mitglied Udo Albers. Das nachträgliche Abrennen der Osterfeuer als Herbstfeuer sollte einen kleinen Ausgleich bieten.

Da es sich um reine Outdoor-Veranstaltungen handelt, sei davon auszugehen, dass Veranstalter und Besucher mit den Corona-Regeln verantwortungsvoll umgehen könnten – „somit ist eine Verschärfung der Corona-Situation nicht anzunehmen“, so Albers. Auch deshalb, weil bei herbstlichem Wetter nicht von einer langen Verweildauer am Feuer auszugehen sei.

Durch die Möglichkeit, zwischen zwei Brenntagen zu wählen, soll laut SWG-Fraktion ermöglicht werden, dass viele Menschen die Chance haben, ein Herbstfeuer zu besuchen.

In Leer wurden die Brenntage bereits am 2. und 3. Oktober abgehalten. Im Landkreis Wittmund dürfen Feuer am 24. Oktober stattfinden. „Mit den Terminen 30./31. Oktober haben die Veranstalter in Jever noch ausreichend Zeit zur Vorbereitung“, so Albers.