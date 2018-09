Jever /Braunschweig Frischvermählt haben Anja und Tammo Dirks dem Friedel-Orth-Hospiz in Jever einen Besuch abgestattet und eine Spende von 392,50 Euro überreicht: Das Geld stammt aus der Kollekte der kirchlichen Trauung der beiden am 25. August und aus der Versteigerung des Strumpfbands der Braut.

Zum Hospiz hat das Paar eine besondere Beziehung: Dort haben sie sich im Herbst 2013 kennengelernt. „Mein Opa war Gast im Hospiz und bei einem meiner Besuche ist mir Anja sofort aufgefallen“, erzählt Tammo Dirks.

Anja absolvierte damals einen Teil ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Hospiz. Ihr heutiger Ehemann ist ihr damals gar nicht aufgefallen. „Irgendwann schrieb er mich über Facebook an und ich konnte ihn gar nicht einordnen“, sagt sie.

Tammo gab die Hoffnung nicht auf, Anja bei weiteren Besuchen im Hospiz zu begegnen. Er hatte Glück – und auch sie fand Gefallen an dem heute 27-Jährigen. „Unsere erste Verabredung war dann so schön, dass uns klar war, dass wir uns unbedingt wiedersehen möchten“, sagt sie.

Zunächst führte das Paar eine Fernbeziehung: Tammo studierte in Magdeburg, Anja steckte noch mitten in der Ausbildung. Mittlerweile wohnen die Beiden mit Hund Bootsmann in der Nähe von Braunschweig, am 10. Oktober 2017 machte Tammo Anja einen Heiratsantrag: „Ich habe sofort ja gesagt.“ Für die Hochzeit reisten sie nach Jever, denn beide haben ihre Wurzeln in der Region.

Dass die Kollekte der kirchlichen Trauung ans Hospiz gehen sollte, stand sofort fest: „Bei unserer Hochzeit haben uns viele Menschen darauf angesprochen, dass wir uns ohne das Hospiz vermutlich gar nicht kennengelernt hätten.“

Pflegedienstleiterin Sigrid Woda freute sich sehr für Anja und Tammo Dirks und übermittelte ihnen auch Glückwünsche von der Geschäftsführung.