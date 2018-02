Jever Tief unten im Meer lebt Arielle, die kleine Meerjungfrau. Als sie eines Tages durch Zufall Prinz Eric vor dem Ertrinken rettet, verliebt sie sich unsterblich in ihn. Leider ist er ein Mensch. Und er lebt an Land. . .

Die Geschichte „Arielle – unsere kleine Meerjungfrau“ ist das neue Stück, das das Team des Tanzraums Jever in diesem Jahr präsentiert. Wieder haben alle Beteiligten zwei Jahre in die Vorbereitung gesteckt. Dazu gehörten die Musikzusammenstellung, das Ausdenken und Proben der Choreographien, Kostümplanungen und vieles mehr.

Die Aufführung „Arielle unsere kleine Meerjungfrau“ wird am Freitag, Samstag und Sonntag, 9., 10. und 11. Februar, im Theater am Dannhalm in Jever aufgeführt. Die Vorstellung am Freitag ist allerdings schon ausverkauft. Samstag beginnt das Stück um 18 Uhr und Sonntag um 15.30 Uhr. Karten für die Aufführungen gibt es im Vorverkauf für Erwachsene für 13 Euro und Kinder bis zehn Jahre für 7 Euro direkt im Tanzraum Jever, Tel. 04426/25 55 005, oder in der Buchhandlung am Kirchplatz. An der Abendkassen kosten Karten 14 bzw. 8 Euro. In den Hauptrollen im Tanzstück spielen: Arielle (Lea Rüstmann)Eric (Milena Kanther)Fabius (Britta Bomhauer)Sebastian (Marike Reese)Meerhexe (Rieke Steinborn)Triton (Magda Ritter). Insgesamt sind rund 100 Akteure am Stück beteiligt. Alle zwei Jahre bringt das Team des Tanzraums ein Stück auf die Bühne. In diesem Jahr besteht der Tanzraum seit zehn Jahren.

Zum Inhalt

Diejenigen, die noch eine Karte für die anderen beiden Vorstellungen ergattern, werden sehen, wie Arielle sich über das Verbot von Vater Triton hinwegsetzt. Denn: Der sieht gar nicht gern, dass Arielle ihrem Eric hinterherschaut. Er hat seiner Tochter nämlich jeglichen Kontakt zu den Menschen verboten.

Die neugierige Arielle und ihr treuer Begleiter Fabius denken aber nicht daran, sich an das Verbot zu halten. Da Triton Angst um seine jüngste Tochter hat, beauftragt er die Krabbe Sebastian, auf sie aufzupassen – das passt dem jedoch gar nicht. Denn Sebastian gerät in so manche bedrohliche Situation.

In ihrer Not trifft Arielle auf die Meerhexe Ursula, die ständig umgeben ist von ihren Begleitern, den hinterlistigen Aalen. Gemeinsam schmieden sie einen Plan: Die Hexe schlägt Arielle einen Deal vor. Arielle geht in ihrer Verliebtheit darauf ein. Ob das richtig war...?

Etwa 100 Akteure im Alter von drei bis 25 Jahre wirbeln bei dem Stück über die Bühne herum. In dem dreistündigen Bühnenprogramm erleben die Zuschauer wieder einen unterhaltsamen Mix von klassischem Ballett, Hip Hop, Stepptanz, Modern Dance, Schauspiel-Szenen und Gesang. „Um ein solches Stück auf die Bühne zu bringen, braucht man wirklich zwei Jahre“, sagt Susanne Köhn, die den Tanzraum gemeinsam mit Bettina Ludwig leitet. „Ein langer Weg mit viel Arbeit liegt hinter uns. Aber wenn man dann die glücklichen Gesichter der Akteure auf der Bühne sieht, ist es immer wieder ein ergreifender Moment und man weiß: die Mühe hat sich wirklich gelohnt.“

Zehn Jahre Tanzraum

Für die Leiterinnen ist das Stück in diesem Jahr übrigens ein ganz besonderes: denn der Tanzraum Jever besteht seit zehn Jahren. Und vermutlich wird er noch viele weitere Jahre bestehen. „Denn die Kinder können noch so erschöpft und müde sein – man wird noch während der laufenden Vorstellung gefragt, was wir als nächstes aufführen. So groß ist die Euphorie“, sagt Susanne Köhn. „Und das ist, was so viel Freude und Kraft bringt, schon bald wieder das nächste Stück zu planen.“

