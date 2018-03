Jever Ballett mit „S“? Ein ungewöhnliches Thema hat sich die Ballettschule bei der Mühle aus Schortens für ihre jüngste Produktion ausgedacht. Unter dem Titel „S wie

. . . “ standen am Wochenende mehr als 100 Kinder und Jugendliche auf der Bühne im Theater am Dannhalm und tanzten in einer zweistündigen Aufführung zu Musik von Satie und Smetana, zu Schubert und Schumann, Schostakowitsch und Sibelius. Es gab Symphonien und Sarabanden, Suiten und Sonaten. Selbst das Publikum blieb beim Buchstaben „S“: Es staunte, sah sehr schönes und schwärmte ob der tänzerischen Künste der Eleven von Susan Preston.

weitere Termine „S wie. . .“ der Ballettschule bei der Mühle ist noch zwei weitere Male im Theater am Dannhalm zu sehen: am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, jeweils ab 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Findus Festlich, Bahnhofstraße 1, in Schortens

Komponisten, Begriffe aus der Musik, Tanzstile: Für die mittlerweile schon neunte große Produktion der Ballettschule drehte sich diesmal alles um das „S“. Und für manchen Zuschauer gab es zudem ein großes „Ü“ – wie Überraschung. Denn Musik von den (Rolling) Stones hätte man in einer Ballettaufführung wohl ebenso wenig erwartet wie die Schlagzeug-Exstase des Saffri-Duos oder die Titelmusik aus der Sesamstraße.

Wieso, weshalb, warum? Ballett ist eben nicht nur Oper, Operette oder Sakrales. Neben dem klassischen Ballett bietet die Ballettschule unter anderem auch Tanzkurse für Jazztanz, Modernen Tanz, Pilates oder Scottish Country Dancing. Das macht die Schule weit über die Ortsgrenzen interessant für tanzbegeisterte junge Leute. Auf der Bühne im Dannhalm standen somit auch Tänzer aus Orten die nicht mit „S“ wie Schortens oder Sande anfangen: aus Jever und Wittmund zum Beispiel, aus Oldenburg und Varel, aus Nordenham und Emden, sogar aus Bremen und Hannover, berichtet Susan Preston.

Nicht nur das musikalische Programm bot jede Menge „S“ wie Spannung und Spannweite. Ob sakrale Musik wie Schuberts „Agnus Dei“, Simon & Garfunkels „Sounds of Silence“ oder Johann Strauß’ „Fledermaus“ – die Tänzer zeigten großes Können, tanzten mit Anmut, Grazie und Leidenschaft. Sehenswert auch die Kostüme, in denen die jungen Tänzer auftraten: Nicht nur im Tutu oder Trikot, sondern wie etwa in Sousas Marsch „Stars and Stripes“ in blauweißer Uniform – Spitzenschuhe inklusive.

„Der Schwan“ von Camille Saint-Saëns aber blieb solo. Den „Schwanensee“, eine der ganz großen Ballettklassiker von Tschaikowsky, war diesmal nicht Teil des Programms. „S“ wie schade.

