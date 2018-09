Jever /Carolinensiel Die Grille zirpt und singt den ganzen Sommer lang. Erstaunt beobachtet sie die Ameise, die sich abmüht und derweil emsig Futter sammelt. Sie versteht die Ameise nicht – bis der Winter kommt und sie nichts mehr zu fressen findet. Sie bettelt bei der Ameise, aber die lässt sie nicht rein.

In der Fabel „La Cigale et la Fourmi“ geht es um Entscheidungen: Wer wählt welchen Weg und wohin führt er? Bei der Grille und der Ameise ist das Ende klar, es gibt eine Moral, eine Lehre, die aus der Fabel gezogen werden kann.

Als Regisseurin Julia Ritschel aus Hamburg das erste Mal in ihrem Leben mit der Geschichte der zwei so gegensätzlichen Tiere konfrontiert wurde, sollte sie sich ebenfalls entscheiden, wer sie sein will. Die Grille oder die Ameise. „Das konnte ich aber nicht. Und so habe ich in meinem besten Schulfranzösisch dafür plädiert, dass beide Lebenskonzepte sich doch miteinander vereinen lassen“, sagt sie. „Das hat mir damals eine schlechte Note eingebracht – Thema verfehlt.“

Dass diese Fabel Jahre später – Julia Ritschel ist inzwischen 34 Jahre alt und war am Mittwochabend zu Gast bei den Kinofreunden in Jever und dem Ehepaar Döring – erneut eine Rolle in ihrem Leben spielen wird, daran hat sie damals sicher nicht gedacht.

Dafür aber ans Filmemachen. „Seit ich fünf Jahre alt bin, wusste ich, dass ich Filme machen und Regie führen will“, sagt sie. „Meine Eltern sind große Hitchcock-Fans und ich habe sie damals oft Szenen nachspielen lassen.“

In Julia Ritschels Kurzfilm „La Cigale et la Fourmi“, der als einer von fünf Filmen unter dem Titel „Nord Shorts“ am Mittwochabend im Kino Jever gezeigt wurde, geht es ebenfalls um Entscheidungen. Und auch die Fabel spielt in dem 15-minütigen Werk im Format 4:3 eine tragende Rolle. „Wenn man so will, dann ist sie die Metapher für die heimliche Liebesgeschichte zwischen der Lehrerin und ihrer Schülerin. Sie ist die alles umfassende Klammer.“

Eine so intensive Beziehung, die kompliziert und schmerzhaft ist und in einer Trennung mündet, ist nur schwer in 15 Minuten erzählt. „Das war wirklich die große Herausforderung“, sagt Ritschel.

Gedreht wurde der Film mit Elisa Schlott und Tabita Johannes in den Hauptrollen an der Ostsee und in Wäldern in Niedersachsen. „Ein Dreh an der Nordsee ließ das Budget nicht zu“, sagt sie. Das Drehbuch hat sie aber tatsächlich in Carolinensiel geschrieben. „15 Tage war ich dort, dann war es fertig“, sagt sie. „Meine Freunde haben mich schon belächelt und sagten, dass ich dort das Leben einer Rentnerin führe.“ Tatsächlich war Julia Ritschel oft am Strand, hat lange Spaziergänge und eine Barkassen-Fahrt unternommen und hin und wieder Fisch gegessen.

Bis nach Jever haben ihre Füße sie allerdings nicht getragen – „aber ich habe hier schon mal an einer Brauerei-Führung teilgenommen“, sagt sie.

Und ein wenig steht die Fabel „La Cigale et la Fourmi“ mit autobiografischen Anteilen auch für Julia Ritschels Leben. Sie macht Filme aus Idealismus, schreibt gerade an ihrem Filmdebüt – davon leben kann sie aber nicht. Es reicht nicht für die Miete oder die laufenden Kosten. „Deswegen fahre ich Mietwagen“, sagt sie.

Trotzdem wird sie weitermachen, weiter Drehbücher schreiben und Regie führen. „Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen“, sagt sie. So vereint sie dann doch die gegensätzlichen Lebenskonzepte von Grille und Ameise.

„Und wenn ich mal in einem Kino drehen sollte, dann komme ich nach Jever, denn dieser Kinosaal hier hat besonderen Charme.“