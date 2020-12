Open Air am Adventskranz

Jever /Cleverns Mit Helfern und Unterstützern aus dem Dorf hat die Kirchengemeinde Cleverns-Sandel zum 1. Mal einen weithin sichtbaren beleuchteten Adventskranz am Fuß der Kirchwarf für die kommenden OpenAir-Gottesdienste gebaut. Am 1. Advent wurde er eingeweiht. Am Sonntag, 13. Dezember – 3. Advent – wird um 16.30 Uhr am Adventskranz eine Musik-Andacht gefeiert, Hermann Janßen mit Bläsern des Posaunenchors und Pastorin Jansen gestalten die Andacht.

Am Dienstag, 8. Dezember, beginnt um 19 Uhr wieder die Andacht „Lichtpunkte im Advent mit Musik in der Stadtkirche. Gestaltet wird sie von Kantor Klaus Wedel und Pastor Rüdiger Möllenberg.

Am Samstag, 12. Dezember, findet ab 17 Uhr in der Stadtkirche eine weitere Adventsandacht mit Musik statt. Und am Sonntag, 13. Dezember, beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Wiefels, um 17 Uhr in der Stadtkirche.

