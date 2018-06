Jever In Jevers Schloss ist schon so mancher Mitbürger für sein langjähriges und herausragendes gesellschaftliches Engagement mit Verdienstorden ausgezeichnet worden. Nun war es die Leiterin des Schlossmuseums selbst, die einen Orden ans Revers geheftet bekam: Prof. Dr. Antje Sander, seit 1996 Museumsleiterin und Geschäftsführerin des Schlossmuseums Jever, ist nun Ordensträgerin. Landrat Sven Ambrosy zeichnete Antje Sander am Montag bei einer Feierstunde im Innenhof des Schlosses im Namen von Ministerpräsident Stephan Weil mit dem Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens aus.

Antje Sander sei ein „Glücksfall für das Schloss und für die Region“, so Ambrosy in seiner Laudatio. Sie engagiere sich weit über das normale Maß hinaus zum Wohle des Museums und der Region, initiierte zahlreiche Ausstellungen und erforschte die Schlossgeschichte sowie die Geschichte Jevers. Durch ihren Einsatz wurden sowohl das Schloss als auch die Ausstellung stets restauriert und modernisiert und wurde das Schlossmuseum bereits mehrfach mit Preisen von Stiftungen und und dem Museumsverband ausgezeichnet.

Ambrosy würdigte mit einem Augenzwinkern besonders Antje Sanders Beharrlichkeit, wenn es darum ging, für Projekte Gelder aufzutreiben. „Ob mit Salami-Taktik oder Holzhammer-Methode: am Ende hast Du immer bekommen, was Du wolltest“, so Ambrosy. So sei auch das landeseigene Edo-Wiemken-Denkmal in der Stadt Jever beispielhaft für das erfolgreiche Wirken zum Erhalt des kulturellen Erbes anzuführen, das außerhalb der Kernaufgaben einer Museumsdirektorin anzusiedeln ist.

„Als ich hörte, ich solle einen Orden bekommen, war das kaum erträglich“, sagte Antje Sander. Sie gab all das Lob und die Anerkennung weiter an ihre Mitarbeiter: „Meine Kollegen engagieren sich genauso sehr wie ich und müssen manchmal eine Menge aushalten.“

Sander erzählte, dass sie als Studentin einst ein Praktikum in diesem Schloss gemacht habe, dass Jahre später einmal „ihr Schloss“ werden sollte. Das Schloss sei eine „Traumstelle“, so Sander. Das freut besonders Ambrosy und Bürgermeister Jan Edo Albers. Trotz verlockender Angebote von außerhalb habe sie dem Schloss Jever die Treue gehalten. Alle hoffen, dass das noch sehr lange so bleibt.