Jever Sichtlich gerührt waren sie alle vier: Ingrid Donk, Peter Kohlrenken, Margot Lorentzen und Helmut Behrendt. Sie sind am Samstag im Rahmen einer Feierstunde im jeverschen Schloss für ihr Engagement und ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen geehrt worden.

Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers blickte in seinen vier Ansprachen auf die Leistungen der vier Geehrten zurück. „Ein historischer Moment ist die Verleihung des Fräulein-Maria-Talers“, so Albers – denn diese Auszeichnung wurde zum ersten Mal vergeben. Und das gleich zwei Mal: an Ingrid Donk und an Helmut Behrendt – auch das war ein besonderer Augenblick, da Behrendt nicht aus Jever, sondern aus der Partnerstadt Zerbst kommt.

Peter Kohlrenken wurde die Viethmedaille und Margot Lorentzen die Verdienstmedaille der Stadt Jever – die höchsten Auszeichnung der Stadt – verliehen.

Alle vier Geehrten bedankten sich vor allem bei ihrer Familie sowie ihren Mitstreitern: ohne Hilfe hätten sie all das, wofür sie ausgezeichnet wurden, nie geschafft.

Für die passende musikalische Untermalung sorgte Simon Kasper.

Die Geehrten Ausgezeichnet wurden:

• Peter Kohlrenken mit der Viethmedaille in Silber, für seinen uneigennützigen und unermüdlichen Einsatz für den Boßelverein KBV „Lat em Loopen“ Moorwarfen und für sein außergewöhnliches Engagement bei der Förderung der Jugend- und Nachwuchsarbeit.

• Ingrid Donk mit dem Fräulein-Maria-Taler, für ihre gesamte politische und gesellschaftliche Lebensleistung als Ratsfrau, stellvertretende Bürgermeisterin, Friedensaktivistin sowie mutige und energische Streiterin für den Schutz der Menschenrechte und die Bewahrung von Natur und Umwelt.

• Helmut Behrendt mit dem Fräulein-Maria-Taler, für sein langjähriges und außergewöhnliches Engagement für seine Städtepartnerschaft zwischen Jever und Zerbst sowie seinen unermüdlichen Einsatz, die bestehenden Kontakte zu pflegen und neue aufzubauen.

• Margot Lorentzen mit der Verdienstmedaille, für ihr langjärhiges, vielfältiges und bedeutsames Engagement zum Wohl der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie ihre außergewöhnlichen Leistungen beim Aufbau und Erhalt der Städtepartnerschaft mit der Stadt Cullera.

