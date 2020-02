Jever Der Eine-Welt-Kreis der ev. Kirchengemeinde Jever und die Lenkungsgruppe der „Fair-Handels-Stadt“ Jever wollen weiter gemeinsam den fairen Handel in der Stadt voranbringen.

Fairer Handel Als „fairer Handel“ wird bezeichnet, wenn Erzeugern für ihre Produkte ein festgelegter Mindestpreis bezahlt wird, zudem sind in der Produktion Umwelt- und Sozialstandards vorgeschrieben. Die Stadt Jever hatte im Oktober 2018 das Siegel „Fairtrade-Town“ vom Verein Transfair erhalten. Mit der Auszeichnung war Jever die erste Fairtrade-Stadt in Friesland. Mittlerweile ist auch die Gemeinde Wangerland Fairtrade-Town. Der Landkreis und die Gemeinde Sande sind noch in der Zertifizierungsphase. Der Weltladen im Glockenturm Jever, Am Kirchplatz 13, hat dienstags von 10 bis 12.30 Uhr, mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 10 bis 12.30 und 15 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.weltladen-jever.de

Der Eine-Welt-Kreis betreibt seit 30 Jahren den Weltladen im Glockenturm. Mit der „Bananenkette“ – kistenweise wurden damals fair gehandelte Bananen in Jever weiterverkauft – einem Verkaufsstand im ev. Gemeindehaus mit Schokolade und Kaffee aus fairem Handel sowie mit Bildungsveranstaltungen zur Zielsetzung des fairen Handels hat vor mehr als 30 Jahren die Weltladenarbeit im Kirchenkreis begonnen. „Schon bald wurde ein beständiges Angebot daraus“, erinnert sich Edzard de Buhr, einer der Motoren: In ehrenamtlicher Arbeit wurde der Weltladen im Glockenturm eingerichtet und der Kreis der Mitarbeiterinnen wurde so groß, dass regelmäßige Öffnungszeiten möglich wurden.

Seit Jahren können sich die Ehrenamtlichen über wachsendes Kundeninteresse und steigenden Umsatz freuen, berichtet de Buhr. Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten und die große Bandbreite der fair gehandelten Produkte sind die Basis dafür. Hunderte Produkte vom fairen Kaffee über Schokolade, fair gehandelte Lebensmittel, Produkte des täglichen Bedarfs bis zu Kunstgewerbe sind im Weltladen zu haben.

„Die Fair-Trade-Stadt Diskussion und die zunehmende Produktbandbreite in den Geschäften in Jever tragen auch sehr stark zu dieser erfreulichen Entwicklung bei“, ist sich die Fairhandels-Runde einig.

Im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis in der Pausenhalle des Mariengymnasiums zudem einen Fair-O-Maten aufgestellt – einen Automaten mit fairen Süßigkeiten. „Der wird von den Schülern gut angenommen und wir danken denjenigen Schülern sehr, die die Betreuung des Snack-Automaten übernommen haben“, so Edzard de Buhr.

Sina Beckmann vom Leitungskreis der „Fair-Trad“-Stadt berichtete von Aktionen, die für dieses Jahr geplant sind: Am 8. März werden Rosen aus fairem Handel verteilt, es wird an einer Ausstellung zur Fair-Handels-Stadt gearbeitet und den fairen Brunch im Herbst soll es ebenfalls wieder geben.