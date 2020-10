„Entwicklung der Stadt in besonderem Maße geprägt“

Jever Jevers Stadtverwaltung und Stadtrat trauern um einen „ruhigen und persönlich bescheidenen Mitbürger, der unsere Stadt in verschiedenen Bereichen in außergewöhnlicher Form mitgeprägt hat“. Dr. Fritz Blume habe stets großen Anteil an der städtebaulichen und touristischen Entwicklung Jevers genommen und war „ein anregender, interessierter und unterhaltsamer Gesprächspartner“, würdigt ihn Bürgermeister Jan Edo Albers.

„In den circa 50 Jahren, die Dr. Blume in Jever gelebt hat, hat er sich unserer Stadt im besonderen Maße verbunden gefühlt. Sein Interesse galt der Erforschung und Bewahrung der jeverschen Geschichte, deren Ergebnisse er dokumentiert hat. Gleichzeitig lag ihm die Förderung und Unterstützung kultureller und sozialer Einrichtungen besonders am Herzen“, so Albers.

Blume habe in all den Jahren in zahlreichen Nebentätigkeiten und Ehrenämtern Verpflichtungen übernommen und darüber hinaus wesentliche kulturelle, soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Jever ideell und finanziell unterstützt. „Die Stadt Jever ist dabei zu seiner zweiten Heimat geworden, in der er nicht nur gelebt, sondern die er geprägt und deren Entwicklung er mit konkreten Projekten in gefördert hat“, so der Bürgermeister.

Er erinnert insbesondere an Dr. Blumes Chroniken zu speziellen Themen der jeverschen Geschichte, den Erhalt des Dannhalm-Theaters durch die Erneuerung des Gestühls, den Bau der Jugendherberge und die Einrichtung des Getreuen- und Bismarckmuseums.

In Anerkennung seiner Verdienste wurde Dr. Blume am 17. Februar 2003 zum Ehrenbürger Jevers ernannt. Mit Gründung der „Familie Dr. Blume Stiftung“ hat er gewährleistet, dass auch nach seinem Tod Bereiche des öffentlichen Lebens in Jever weiter unterstützt werden können.