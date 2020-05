Erinnerung An Den Jeverländer Heimatmaler: Wo Arthur Eden 24 Jahre lang arbeitete

Arthur Eden

Jever und das Jeverland zu dokumentieren, war Arthur Edens (1899 bis 1977) großes Anliegen. Kaum ein Künstler des 20. Jahrhunderts ist im Jeverland so präsent. Seine erste Ausstellung war 1924 in Jever, wo er auch den Maler und Schriftsteller Georg von der Vring kennenlernte. Um Unverwechselbarkeit zu erzielen, signierte er seine Bilder mit dem Zusatz „Sillenstede“. Nach der Meisterprüfung übernahm er den väterlichen Betrieb in Jever und zog 1933 mit seiner Familie an die Schützenhofstraße 10 und nach 30 Jahren, 1963, in seinen Geburtsort zurück, wo er 1977 starb.

Werksverzeichnis unter www.eden-sillenstede.de