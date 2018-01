Jever Das Haus am Kirchplatz 19 in Jever wird mit neuem Leben gefüllt: Am Freitag, 19. Januar, um 19 Uhr öffnet das frisch renovierte Logenhaus seine Türen und begrüßt Anwohner und geladene Gäste zu einem kleinen Umtrunk und zur Führung durch die Räumlichkeiten.

Das Haus wurde 1832 gebaut und gehörte lange Zeit der Jeveraner Kaufmannsfamilie Hillers. Die in Hamburg lebende Tochter Waltraud verkaufte nun das denkmalgeschützte Gebäude.

Die neuen Besitzer entwickelten ein Konzept zur Nutzung des Hauses als Stätte der Begegnung in der Jeveraner Altstadt. Erster Mieter ist die Frauenloge „Seewiefken“, die sich den Mittwoch als festen Termin reserviert hat und zugleich Ideengeber der Bezeichnung „Logenhaus“ ist.

An den Dienstagabenden hat sich der Logenhaus-Stammtisch die Räumlichkeiten gesichert. Diese Gruppe befasst sich mit Themen rund um Philosophie, Geschichte und Gesundheit, aber auch mit der weltpolitischen Lage und möchte sich damit ein Profil geben. Interessierte sind jeden Dienstagabend willkommen.

Die Räumlichkeiten können auch für private Veranstaltungen gebucht werden, sofern sie in den Programm-Kontext des Logenhauses passen. Es haben maximal ca. 50 Personen Platz. „Noch ist das Logenhaus eine weiße Leinwand, das Bild wurde erst begonnen zu malen, die Intention ist im Kopf; wie es sich entwickelt, hängt von allen ab, die daran mitwirken“, sagt Kirsti Sörström, die Kuratorin des Logenhauses ist. Sie pflegt den Terminkalender und ist Kontaktperson. „Wir werden auch eine Webseite und eine Facebook-Seite im 1. Quartal 2018 einrichten, so dass der Stand tagesaktuell verfolgt werden kann“, sagt sie.

Begleitet wird der Abend mit der Eröffnung der Fotoausstellung „Licht und Schatten“ des Accumer Hobby-Fotografen Carsten Hoffmann, der zwölf seiner Bilder im Versammlungsraum des Hauses ausstellt. Vorgestellt wird er von Fritz Elster, der dem Fotografen seit Jahren verbunden ist.