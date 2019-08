Ein biografisches Märchen über Maria von Jever

Maria von Jever ist für vielen Menschen eine Inspirationsquelle, in diesem Jahr am 5. September wäre sie 519 Jahre alt geworden. Inspiriert hat die jeversche Regentin auch für die ostfriesische Autorin Brigitte Hagen.

Sie hat jetzt ihre Fantasie genutzt und ihr Wissen über Maria von Jever damit verknüpft. Das Ergebnis ist ein ein biografisches Märchen über die ersten 40 Lebensjahre dieser Frau.

Das Wissen stammt aus diversen Quellen. Dabei hat Brigitte Hagen festgestellt, dass vieles, was über Maria erforscht und geschrieben wurde, übereinstimmt, dass aber auch manches in den Quellen unterschiedlich berichtet wird.

So spielen in der Geschichte , die ähnlich wie bei Dornröschen an der Wiege der kleinen Maria beginnt, feengleiche geheimnisvolle Gestalten eine Rolle und Maria werden Helfer an die Seite gestellt, denn sie muss im Laufe ihrer Regentschaft viele Herausforderungen meistern – und wächst an ihnen.

Die Autorin Brigitte Hagen lebt seit 1998 in Ostfriesland. Sie entdeckte schon früh ihre Liebe zu Märchen. Als ehemalige Grundschullehrerin hat sie den Unterrichtsstoff den Kindern gerne so vermittelt, dass ihre Fantasie dabei angeregt wurde. Und das gelingt am besten mit Märchen und Geschichten.

In diesen Jahren übte sie sich im freien Erzählen und entwickelte so ihren ganz persönlichen lebendigen Erzählstil.

Seit ihrer Pensionierung reist sie als Märchenerzählerin durch Ostfriesland und bringt ihre Märchenschätze sowohl zu den kleinen, als auch den großen Leuten.

Vor etwa 10 Jahren gründete sie zusammen mit der Harfenspielerin Heike Tönjes das Wort-Musikensemble „Märchenklang aus Fehnland“. Den beiden Frauen erhalten und beleben das Kulturgut der Märchen.

Mehr Infos unter www.maerchen-klang.de