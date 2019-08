Jever Yeah! Diese Ferienfreizeit wird bei den Teilnehmern noch lange nachklingen und ihr selbst komponierter Song später zuhause sicher noch eine Weile in Dauerrotation laufen. Zwölf Kinder und Jugendliche mit richtig viel Lust und ebenso viel Talent und Begeisterung, Musik zu machen und Gemeinschaft zu erleben, haben sich Plätze ergattert beim von der OLB gesponserten und initiierten Musik-Camp in Zusammenarbeit mit den Deutschen Jugendherbergen.

In dieser Woche gastierte das OLB-Musik-Camp in der Jugendherberge in Jever. Als musikalischer Pate mit dabei: Henning Wehland, den die Kinder und Jugendlichen nicht kennen werden als Gründer der 1990 formierten Rockband und Crossover-Wegbereiter H-Blockx, den sie vielleicht kennen als Sänger der von Xavier Naidoo gegründeten Söhne Mannheims und den sie ganz gewiss kennen als Jury-Mitglied von „The Voice Kids“ und „Superkids“, zwei Talente-Casting-Formate auf SAT 1.

Erfahrene Dozenten

Beim Musik-Camp allerdings gibt es keine TV-Kameras. In dieser Ferienfreizeit können Kinder und Jugendliche sechs Tage lang Songs schreiben, gemeinsam Musik machen und Lieder aufnehmen. Henning Wehland hat ein älteres Stück mitgebracht. „Das habe ich vor einigen Jahren geschrieben und es ist bisher unveröffentlicht“, sagt der Profimusiker, der in seinem Leben auch einige Hits landete. „Aber ich bin begeistert, wie die Kinder mit der Vorlage umgehen, was sie selbst daraus entwickeln.“

Neben Wehland gehören drei erfahrene Mentoren des Musikzentrums Hannover zum Musik-Camp. Jannik Heino, Roland Loy und Julian Scarcella, alles erfahrene Musiker, Sänger, Komponisten, Arrangeure und Musikproduzenten. Zusammen mit Henning Wehland boten sie Workshops zu Themen Rock- und Popband, Songschreiben und Komposition, Social Media und Aufnahmetechnik an.

„Wichtiger Aspekt des Camps ist das Erleben von Gemeinschaft“, sagt Henning Wehland. Auch wenn von morgens bis abends Musik gemacht und an Sounds und Beats gefeilt wird, Zeit fürs benachbarte Freibad oder Ausflüge in die Natur der Umgebung sollten nicht zu kurz kommen. „Das von der Oldenburgischen Landesbank seit fast zehn Jahren und somit von Anfang an geförderte Musik-Camp hat in diesem Jahr mehr den Charakter einer Kinder- und Jugendfreizeit bekommen“, sagt Jan Pecher vom Deutschen Jugendherbergswerk.

Auch Sören Voigt von der OLB ist angetan von dem Projekt: „Wir freuen uns, dass wir zusammen mit dem Jugendherbergswerk ein Format anbieten können, das sich von den üblichen Talentschmieden abgrenzt. Die Jugendlichen lernen hier alles rund ums professionelle Musikmachen.“

Die Teilnehmer der Ferienfreizeit für Nachwuchsmusiker kommen zum größten Teil aus dem Nordwesten, aber auch von weiter her. Sie spielen oder erlernen Instrumente, singen oder beatboxen und haben Freude daran, auch mal andere Instrumente auszuprobieren. Das Deutsche Jugendherbergswerk, dem natürlich auch die Jugendherberge in Jever angeschlossen ist, sorgt nicht nur für Unterkunft und Übungsräume, sondern mit seinen Teamern auch für das Freizeitprogramm zwischendurch.

Am Mikrofon ist ein junger Teilnehmer ganz ins Beatboxer vertieft: „Boom-Tschacka-Boom-Boom-Tschack...“ gibt er allein mit seiner Atemtechnik einen trockenen Rhythmus vor, zwei Mädchen steigen mit zwei einfachen Fingerpicking-Akkorden an der Gitarre ein, dann legt ein Jugendlicher eine Basslinie drüber, der Gesang setzt ein. Im Hintergrund stehen Jugendliche und schütteln die Shaker... Henning Wehland hört genau hin, unterbricht. Der Gesang gefällt ihm nicht. „Da muss noch mehr Druck rein.“

So geht das den ganzen Tag: „Und die haben immer noch Bock darauf – erstaunlich“, freut sich der Profi-Musiker.

Mobiles Tonstudio

Ein Höhepunkt des Musik-Camps ist der Soundtruck, das mobile Tonstudio des Musikzentrums Hannover. Darin können nicht nur Songs aufgenommen und DJ-Partys veranstaltet werden, sondern man kann auch den erfahrenen Toningenieuren bei der Arbeit zusehen und lernen, wie die einzelnen Tonspuren zu einem Song zusammengefügt werden.

An diesem Freitag geht das fast einwöchige Musik-Camp in Jever schon wieder zuende, am Abend verabschiedeten sich die Nachwuchsmusiker mit einem internen Konzert voneinander und von ihren Dozenten und Förderern, heute reisen alle wieder nach Hause.

Das Musik-Camp der OLB ist damit für diesen Sommer noch nicht vorbei. Nach Osnabrück und Jever folgt kommende Woche in der Jugendherberge Damme die dritte Station; dann nicht mit Hennig Wehland, sondern mit Thorsten Wingenfelder von „Fury In The Slaughterhouse“ als musikalischen Paten.