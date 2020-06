Ferienwoche Vom Jugendhaus Jever: Bei diesem Naturerlebnis ist Plastik fehl am Platz

Naturerlebniswoche

Jevers Kinderkultur-Beauftragte Ina Berger und das Team des Jugendhauses Jever bieten in den Sommerferien vom 27. Juli bis 1. August eine Naturerlebniswoche unter Corona-Bedingungen an. Kinder von acht bis zwölf Jahren sind eingeladen, das Wäldchen am Mühlentief hinterm Jugendhaus Jever zu entdecken.

An den sechs Tagen betreuen neun Haupt- und Ehrenamtliche bis zu 25 Kinder von 9.30 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung und Infos: Tel. 04461/5505 oder jugendhaus.jever@ewetel.net sowie über den Ferienpass Jever/Schortens.