Feuerwehr: Viel zu tun im Museum

Jever Das Feuerwehrmuseum Jever hat am Sonntag seine Türen geschlossen und macht nun Winterpause bis mindestens Ende Februar.

Das Museum hatte wegen Corona in diesem Jahr zwei Wochen nach Saisonstart im März schon wieder schließen müssen und konnte erst zu Pfingsten und mit reduzieren Öffnungszeiten wieder Gäste begrüßen. Dennoch haben in diesem Jahr 1700 Gäste das Museum besucht. Der Verein dankt allen Besuchern für ihre Spenden, die die Arbeit des Museums unterstützt.

In der Winterpause wollen die Ehrenamtlichen – sofern die Corona-Vorschriften es zulassen – weiter an der Ausstellung arbeiten. Die Tischler Hans Wegener und Ferdinand Boyungs haben mit dem Aufbau einer historischen Atemschutzwerkstatt begonnen, die das Museum vom Feuerwehrhistoriker Harald Henne (Varel) übernehmen konnte.

Der Verein plant, am 27. Dezember die Weihnachts-Sonderöffnung vom letzten Jahr zu wiederholen. Außerdem können auch in der Winterpause Führungen unter Tel. 0157 33 96 14 11 oder E-mail an museum@ofv-112.de gebucht werden.