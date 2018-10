Shanty und Karneval? Köln und Friesland? Geht das zusammen? Das fragten sich Dieter Schneller und seine Freunde Anfang des Jahres auf einer privaten Feier.

Schneller ist von Köln nach Jever gezogen und hat in Köln noch viele Kontakte, auch zu Musikern. Und da Kölner nicht lange fackeln, sondern machen, war schnell ein Konzept erstellt. Und Unterstützung gab es von allen Seiten – bis hin zum Bürgermeister der Stadt Jever.

Und es sollte nicht einfach nur ein bunter Abend werden. Kindern wollte Dieter Schneller ein Lächeln ins Gesicht zaubern: So sollen alle Einnahmen des Abends je zur Hälfte an das Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven und an den Förderverein für krebskranke Kinder in Köln gehen. Das Hospiz in Wilhelmshaven hat auch gleich die Gelegenheit genutzt, mit den Kindern an diesem bunten Abend teilzunehmen. So konnte Schneller ihnen persönlich eine große Tasche mit Spielen überreichen, die ein Wilhelmshavener Spielzeuggeschäft gestiftet hatte.

Mehr als hundert Besucher im Foyer des Theaters am Dannhalm gingen von Anfang an richtig mit. Und es spielte kein Rolle, ob der Shantychor Moorwarfen Lieder zum Besten gab oder „Ne Spetzboov“ kölsche Stimmung verbreitete. Mit dem Duo Leuchtfeuer und der Band Julisturm war die Küste stark vertreten, aber auch die Kölner hatten mit Echt Lekker und Rotznas ein tolles Aufgebot an die Küste geschickt, so dass Larry G. Rieger viel zu moderieren hatte.

Selbst Freddy the Piper passte mit seinen schottischen Klängen gut ins Bild der neuen friesisch-kölschen Freundschaft. Und zwischendurch gab es auch immer male einen langsamen Walzer.

Und das Fazit des Abends? Stimmung können die Kölner doch ein wenig besser machen als die Friesen – aber nur ganz wenig besser.