Jever Ihr Werkverzeichnis ist ein Album der Erinnerungen. Die wechselnden Erscheinungen der Natur sind Anlässe für ihre Malereien: Unter dem Titel „Soweit das Auge reicht“ läuft die aktuelle Ausstellung von Renate Fäth in der Galerie im Lokschuppen in Jever. Am Sonntag wurde sie eröffnet.

Mit einem unterhaltsamen Künstlergespräch haben Dr. Friedrich Scheele und Renate Fäth in die Ausstellung eingeführt. Dabei erklärte die Künstlerin ihre Vorgehensweise zur Erstellung der Bilder: „Ich verwende keine Pinsel, sondern arbeite nur mit Eimern und Bechern. Die Farbe wird quer über die Bilder gekippt.“ Bis zu 40 Schichten kommen auf dem Holz schon mal übereinander. „Eine reine Ferkelei“, meint Fäth lächelnd. Hinzu kommen verschiedene Fäden aus Seide oder Leinen und grobe Materialien wie Sand.

Die Künstlerin und Ihre Ausstellung Renate Fäth wurde in Emden geboren und wohnt seit 1978 mit ihrer Familie in Leer. Nach dem Studium in Göttingen an der Pädagogischen Hochschule folgte ein Abschluss an der Neuen Kunstschule Zürich. Kunst hat Renate Fäth schon immer interessiert. „Wenn ich in der Schule nach dem Kunstunterricht die Pausenklingel hörte, war es für mich ein Schock. Ich wollte so gern weiterarbeiten.“ Vom Elternhaus aus war der Beruf „Künstlerin“ nicht gewünscht – ihr Vater war dagegen. Doch Renate Fäth ging ihrer Leidenschaft nach. „Soweit das Auge reicht. Nordische Landschaftsmalerei aus Farbschichtung und Naturmaterial“: Die Ausstellung von Renate Fäth in der Galerie im Lokschuppe, Moorweg 2, in Jever hat noch bis zum 14. Oktober geöffnet. Zu sehen ist sie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung: Tel. 0172/61 50 398.

Speziell arbeitet Renate Fäth oft an Werkserien – wie „Schilf“ oder „Moor“. Was der Betrachter aber genau in dem Bild sieht, das bleibt ihm überlassen – deshalb haben die Bilder auch keine Titel, sondern nur Farbbezeichnungen wie „granatrot“ oder „ultraviolett“.

Nur eines steht fest: es ist die Natur, die auf ihren Bildern zu sehen ist. Nie ist auch nur ein Mensch darauf. „Die Natur beeindruckt mich wegen ihrer Lebendigkeit, überraschenden Veränderlichkeit und des funktionierenden Miteinanders“, so Renate Fäth. Die Motive, die sie inspirieren, sind stille, unspektakuläre und unbekannte Orte. Szenen, die menschenleer sind. „Nicht heroisch und dramatisch.“

Die Besucher bei der Eröffnung zeigten sich beeindruckt ebenso wie Galerieleiterin Brigitte Frehseé: „Eine zauberhafte und spannende Ausstellung“, sagte sie. Ein Glück, dass Renate Fäth da gleich klarstellte: „Ich bin noch längst nicht fertig mit meinen Landschaften.“

