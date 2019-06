Jever „Wenn man das Alter erreicht hat, ist es Zeit abzutreten und den Platz für einen Jüngeren frei zu machen. Da haben wir in Bürgermeister Jan Edo Albers eine gute Wahl getroffen“: Ingo Hashagen hat am Dienstag offiziell sein Amt als Präses der Getreuen im „Haus der Getreuen“ an Albers übergeben. Bereits in der Jahreshauptversammlung war er zum Ehrenpräses ernannt worden. Nun dankten ihm die Getreuen mit einem Ehrenkrug – obwohl er kein Biertrinker ist – und einem Geschichtsbuch über Bismarck.

Hashagen der den Getreuen von 2003 bis zum 31. Mai 2019 als Präses vorstand, hielt noch einmal „seine ihm ureigene politische Rede“ und stellte fest: Deutschlands Politik ist nicht immer so gelaufen, wie man es sich langfristig gewünscht hat. Auch kommunalpolitisch mischte er sich noch einmal ein und warnte vor der Parlamentarisierung des Stadtrats mit Fraktionszwang. Er kritisierte das Aufblähen der Räte und riet dazu: Weniger ist oft mehr.

Der neue Präses Jan Edo Albers bezeichnete es als eine Ehre, die im Jahr 1871 erstmals dokumentierte Stammtischgesellschaft weiterzuführen. Die Tradition zu bewahren und sich für die Moderne zu öffnen, diese Ziele stellte Albers in den Fokus einer der ältesten Stammtische in Deutschland. Für die Zukunft gelte es, so Albers, junge Menschen für den Stammtisch zu gewinnen und damit den Fortbestand zu sichern. Bekannt geworden war der Stammtisch 1871 mit der Sendung von 101 Kiebitzeiern an Reichskanzler Bismarck.

Mit Alexander von Humboldts Zitat „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“ verwies er auf ein Hauptanliegen, die eigene Geschichte zu diskutieren. Bismarck habe es geschafft, in seiner Zeit als Reichskanzler den Frieden zu wahren – „und diesen braucht Europa und die Welt“, so Albers: „Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen, auch in unserem unmittelbaren Umfeld, und die Zukunft Jevers gestalten, so wie es schon Generationen vor uns getan haben“, lautete sein Appell an die Stammtischler.