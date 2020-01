Das Gröschler-Haus

Das Gröschler-Haus an der Gr. Wasserpfortstraße 19 in Jever ist dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 16 bis bis 18.30 Uhr geöffnet. Terminabsprachen für Führungen und Gruppen: Tel. 04461/ 96 44 26, E-Mail an info@groeschlerhaus.eu.

Das Portal erinnerungsorte-friesland.de des Schloss-Museums ist mit der Internetzeitschrift des Gröschler-Hauses eng verbunden: Die Portale bieten eine interaktive Landkarte Frieslands der Erinnerungsorte und an die 150 Informationsartikel sowie viele weitere Angebote zur Landesgeschichte.Seit kurzem gibt es auch die Website www.fritzlevy.de.

Mehr Infos unter www.groeschlerhaus.eu

