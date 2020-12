Online-Ausstellung des Schlossmuseums Jever: Am Sonntag geht’s ins „Charts“

Jever /Harkebrügge 102 Konzerte fanden zwischen 1978 und 1983 in der Diskothek „Charts“ in Harkebrügge statt – in einer Online-Ausstellung des Schlossmuseums Jever werden die alten Disco-Rock/Pop-Zeiten nun wieder lebendig: Der Freundeskreis Schloss hat fürs Museum eine umfangreiche Sammlung von Konzertplakaten im „Charts“ gekauft.

Die Ausstellung „Live im Charts – Konzertplakate der 1970er bis 1990er Jahre“ des Schlossmuseums Jever ist online ab 6. Dezember zu sehen unter: www.schlossmuseum.de/sammlungen/live-im-charts-konzertplakate-der-70er-bis-90er-jahre/

Auch wenn die Musik vom Plattenteller seit den ausgehenden 1960er Jahren die Liveacts in den Tanzlokalen vielfach ersetzte, gab es in den neu entstehenden Discos Konzerte als zusätzliche Angebote und Einnahmequellen – selbst auf dem Land entwickelte sich ein reges Konzertgeschehen mit einem breiten Spektrum von deutschen und internationalen Bands, berichtet Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander.

Zu denen, die sowohl die progressive Rockmusik als auch die Livemusik „gefördert“ haben, gehörte Wolfgang Schönenberg (1948 bis 2003). Schon in seiner Diskothek Scala in Lastrup organisierte er bis 1977 Auftritte der Scorpions, Neu, Eloy und Schicke Führs Fröhling. Im 1978 in Harkebrügge eröffneten „Charts“ hatte er ebenfalls viele Bands aus dem In- und Ausland zu Gast.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

„Die Plakate zeigen deutlich, dass Wolfgang Schönenberg pop-/rockmusikalisch stets auf der Höhe der Zeit war. Vor allem aber spiegeln sie das Konzertgeschehen in der hiesigen Region wider“, sagt Sander.

Zu den Plakaten gibt es jeweils eine kurze Vorstellung der Band samt ihren musikalischen Highlights.