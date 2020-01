Jever /Hude So viel Gedränge wie selten zuvor „und jede Menge Prominenz aus der Kulturszene“: Brigitte Frehsee, Leiterin der Galerie im Lokschuppen Jever, war selbst überrascht, wie viele Besucher zur Ausstellungseröffnung von Herbert Blazejewicz gekommen waren. „Mit diesem Andrang hätte ich nicht gerechnet – auch wenn die Galerie sich einen guten Ruf als Juwel unter den Ausstellungsräumen erarbeitet hat.“ Darauf ist sie durchaus stolz.

Die Ausstellung „Glaslicht – Holzdunkel“ von Herbert Blazejewicz ist bis 23. Februar in der Galerie im Lokschuppen Jever am Moorweg zu sehen. Geöffnet ist die Galerie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Führungen nach Vereinbarung unter Tel. 0172/6150398 bei Brigitte Frehsee. Der Eintritt ist frei.

Blazejewicz, 1940 in Wilhelmshaven geboren, lebt und arbeitet nun in Hude, bringt in seiner Ausstellung „Glaslicht – Holzdunkel“ zwei ganz unterschiedliche Werkgruppen zusammen: Seit 2003 schafft er geradlinige offene Skulpturen aus Acrylglas. Mit Maschinen und Diamantschleifer bearbeitet er sie. Ihn interessiere die Transparenz, die Brechung des Lichts – die wird offenbar, wenn man sich die Skulpturen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. In Jever stellt er den Acrylskulpturen Holzarbeiten gegenüber: Es handelt sich bei allen Formen um Fundholz – „eine interessante Form zu finden ist schon der Beginn des Gestaltungsprozesses“, berichtete Frehsee über seine Vorgehensweise. Verwitterung, Brand- und Bruchstellen – all das erzähle dem Betrachter etwas. „Narrative Aspekte“ nennt der Künstler das. Er arbeitet sie indes nicht bis zur Eindeutigkeit heraus, sondern lässt sie stehen – die Aussage bleibt so in der Schwebe.

So bleibt die Form einiger seiner Holzskulpturen kaum bearbeitet, andere erhalten durch Schnitte und Ergänzungen ihren Ausdruck.

„Bei meiner künstlerischen Arbeit interessiert mich die Poesie, die von Materialien und einfachen Formen ausgehen kann“, sagt Blazejewicz selbst. „Holz, Blech, Glas, Papier und in den letzten Jahren vor allem Acrylglas sind vorrangige Werkstoffe. Ich nutze ihre jeweiligen Eigenschaften, zum Beispiel das Glatte, den Glanz, das Raue, die Struktur der Oberfläche, manchmal durch Farben oder Pasten verstärkt oder zurückgenommen.“

Ergänzt wird die Ausstellung in der Galerie im Lokschuppen durch Arbeiten auf Schichtfolie und mit Asche.