Jever Die Begeisterung schwappte sofort von den Musikern auf die Besucher über: Bei der Jamsession im Schloss-Innenhof zeigten die 38 Teilnehmer der 2. Jazzakademie an der Nordsee, was sie in der vergangenen Woche musikalisch erarbeitet haben. Mit ihrem Können, aber auch mit ihrer Fähigkeit zu improvisieren, brachten sie den Schlosshof zum Swingen.

In dieser Zusammensetzung haben sie alle noch nie vor Publikum gespielt. Und sie kommen aus ganz Deutschland und aus der Schweiz. Auch vom Alter ist das Spektrum breit gefächert: von 12 bis 70 Jahre. Eine Woche lang haben sie konzentriert und intensiv mit den Dozenten Klaus Ignatzek (Piano), Susanne Menzel (Gesang), Florian Trübsbach (Saxofon), Sven Faller (Bass) und Christian Schoenefeld (Schlagzeug) gearbeitet. Vormittags haben sie jeweils ihr individuelles Können verbessert und am Nachmittag haben sie in verschiedenen Combos diesen Abend vorbereitet.

„Diese zweite Jazzakademie hat die erste von vor einem Jahr fast noch übertroffen. Die Stimmung hier ist großartig und die Teilnehmer haben sehr engagiert mit den Dozenten gearbeitet. Auch waren etwa die Hälfte der Teilnehmer schon im letzten Jahr dabei. Damit sind wir auf dem Weg dahin, dass Jever eine Größe werden kann auf der Landkarte des Jazz“, freut sich Dr. Martin Dehrendorf. Er hat zusammen mit der Stadt, dem Landkreis und der Musikschule die 2. Akademie organisiert.

Auch Dozent Klaus Ignatzek ist begeistert. „Wir haben in diesem Jahr ein noch größeres Spektrum erreicht und die Woche wird für viele als ein unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleiben“, sagt er. Und der Schlossinnenhof war an diesem geradezu mediterranen Sommerabend ein großartiger Ort, um Musik zu machen und zu hören.