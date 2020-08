Jazzakademie: Geschmeidige Grooves mit mediterranem Flair

Jever Jazz in Jever? Hört man immer öfter. Und offenbar gibt es für diese Musikrichtung doch ein größeres Publikum als man erwarten würde. Beim Dozentenkonzert der dritten Jazzakademie Nordsee, die wie berichtet seit dem vergangenen Sonntag und noch bis einschließlich diesen Freitag in Jever stattfindet, lauschten rund 90 Gäste andächtig bis begeistert zu – natürlich unter den gelten Corona-Abstands- und Sicherheitsvorkehrungen.

Was die fünf Dozenten Klaus Ignatzek (Klavier) Susanne Menzel (Gesang), Florian Trübsbach (Saxofon), Sven Faller (Bass) und Christian Schoenfeldt ihren Instrumenten und Stimmbändern entlockten, hatte Stil und große Klasse. Um das zu hören, muss man vermutlich gar kein großer Jazz-Kenner sein. Man muss nur hinhören und spürt, wie souverän und geschmeidig da alles ineinander greift und lässig groovt. Passend zum Wetter durchwehte die luftigen Klänge ein Hauch Mediterranes.

Die hochkarätige Combo, die in dieser Woche fast 40 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet in mehreren Workshops schult, hatte gestern Abend in Jever auf dem Schlossplatz mit der Jam-Session gleich den nächsten Auftritt, heute Abend folgt um 20 Uhr das gemeinsame Abschlusskonzert, dann wieder im Graf-Anton-Günther-Saal inklusive akustischer Begleitbeschallung des Kirchplatzes.

Beim Konzert der Akademie-Dozenten am Mittwochabend gab es neben vielen Eigenkompositionen von Klaus Ignatzek auch einige bekannte Jazz-Standards zu hören, darunter „You don’t know what love is“, das unter anderem auch schon die große Ella Fitzgerald gesungen hat oder Pop-Diva Annie Lennox.

Geprobt wurde zuvor eher wenig. Musiker dieser Kategorie und dieses Könnens einigen sich auf eine Tonart, die zu den Stücken passt. Dabei bleibt dann auch genügend Spielraum für ausufernde Soli.

Wer heute Abend um 20 Uhr dabei sein will, sollte sich unter Tel. 044621/9193591 einen Platz reservieren.