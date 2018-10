Jever Die richtigen Worte finden und mit ihnen erzählen, was einen bewegt. Das ist nicht immer einfach, kann glücklicherweise aber gelernt werden. Was aber braucht ein Text, damit er berührt, damit er Menschen zum Nachdenken anregt und in Erinnerung bleibt? Wie wird ein Text witzig, wie kann der Slamer seine Zeilen am besten rüberbringen? Und wie klappt der Auftritt vor Publikum?

Poetry-Slamer Lukas Sparenborg hilft in einem Workshop am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr dabei, das Handwerkszeug zum Texten zu verbessern. Beim Poetry-Slam geht es darum, in fünf Minuten einen selbst verfassten Text mit Stimme, Mimik und Gestik eindrucksvoll zu performen.

Alle interessierten Jugendlichen sind eingeladen, im Jugendhaus Jever beim Workshop dabei zu sein. Für die Teilnahme an dem Workshop werden Schülerinnen und Schüler vom Unterricht freigestellt.

Wenn im Workshop ordentlich an den Texten gefeilt wurde, erleben sie am Freitag, 16. November, ab 20 Uhr ihr Debüt auf der Bühne. Dann werden die Nachwuchs-Slamerinnen und -Slamer ihre Texte vor Publikum vortragen.

Wer dabei eine gute Figur macht, der hat die Chance im Frühjahr 2019 beim großen Poetry Slam im Pumpwerk Wilhelmshaven auf der Bühne zu stehen.

Anmeldungen für den Workshop nimmt das Jugendhaus Jever ab sofort entgegen (siehe Infobox).