Jever „Ich will eine Demonstration organisieren, die für etwas ist – also nicht gegen etwas.“ So antwortete Marlene Weinstock vom Jugendparlament Friesland am Sonntag auf die Frage ihres Bruders, gegen was sie denn demonstrieren wolle.

Rund 200 Teilnehmer, so die Schätzung von Jannes Wiesner vom Jugendparlament, wollten wohl dasselbe. Denn so viele haben sich am Sonntag eingefunden, um ein Zeichen zu setzen für mehr Vielfalt und Toleranz in Friesland – ein Zeichen für einen respektvollen Umgang mit allen Menschen, gleich welcher Herkunft, Religion, Sexualität, Geschlechts oder körperlicher Einschränkung.

Große Aufmerksamkeit

Und dann ging es los, mitten durch die Menschenmassen des Brüllmarkts in Jever bewegte sich der Zug – vom Alten Markt über den Kirchplatz durch die Altstadt bis zum Gebäude der Kreisverwaltung. Dort fand gerade der Tag der offenen Tür statt – und damit war dem Zug in jedem Fall die maximale Aufmerksamkeit garantiert. Fast alle politischen Parteien des Landkreises beteiligten sich mit Abordnungen an dem Marsch.

Großes Lob erhielten die Organisatoren von Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers. „Dieser Marsch ist ermutigend, gerade weil junge Leute ihn organisiert haben. Die junge Generation nimmt die negativen Veränderungen deutlich wahr und setzt auch klare Zeichen.“

Landrat Sven Ambrosy erinnerte in seiner Ansprache daran, dass Friesland eine lange Tradition der Toleranz hat. Dafür stehe zum Beispiel der Ort Neustadtgödens mit seiner religiösen Vielfalt.

Guter Ort für Demo

Gleichzeitig wies Ambrosy darauf hin, dass das Kreishaus ein guter Ort für den Abschluss der Demonstration sei – habe doch der Adler am Haus einst zwischen seinen Krallen das schlimmste Zeichen für Ausgrenzung und Intoleranz getragen, nämlich das Hakenkreuz.

Auf die Demonstration in Dangast auf dem Deich, die Demonstration in Berlin und den interreligiösen Dialog des Jugendparlaments wies Redner Jannes Wiesner hin. „Bei den Populisten ist es immer das gleiche Muster: Sie fordern einfache Lösungen und immer ist eine Gruppe schuld. Und sie greifen die Angst der Menschen auf und machen Hass daraus.“