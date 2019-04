Jever Wenn Osterglocken und Krokusse in Jever blühen, dann ist es auch Zeit für den Kiewittmarkt, das traditionelle Frühlingsfest, das stets eine Woche vor Ostern stattfindet. Im Mittelpunkt des Marktes am 14. April steht das inzwischen sechste Oldtimertreffen. Die Organisatoren von „Jever Aktiv“ und Fachmann Jörg Kurland erwarten mehr als 200 alte Fahrzeuge, die an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt stehen. Passend dazu das Motto „Klassische Fahrzeuge im alten Stadtbild“.

„Bisher haben wir 125 Anmeldungen, darunter drei Oldtimer-Clubs“, sagt Knut Kreye von „Jever Aktiv“. Bis zum Treffen werden die Anmeldungen aber erfahrungsgemäß noch anziehen, denn viele Fahrer entscheiden sich erst, wenn sie das Wetter abschätzen können.

Das Programm des Kiewittmarkts Eine kleine Budenstadt rund ums historische Pferdekarussell auf dem Alten Markt bietet vom 12. bis 14. April die Kulisse für den eigentlichen Kiewittmarkt. An allen drei Tagen sind dort von 10 bis 19 Uhr neben Berlinern, Eis und Fisch auch Bratwurst, Mandeln und Pizza zu haben. Am Sonntag, 14. April, beginnt um 11 Uhr der Trödelflohmarkt des Seniorenbeirats im Anton-Günther-Saal. Zum Programm gehören außerdem

• der Saisonstart der Schlachtmühle um 11 Uhr mit Cafeteria und Mühlenführungen

• Filmvorführungen mit Verkehrsfilmen der 50er bis 70er Jahre um 11 und 14 Uhr in der Tiefgarage der Volksbank

• der verkaufsoffene Sonntag ab 12 Uhr Mehr Infos unter www.stadt-jever.de

Die Oldtimer-Fahrer reisen am Sonntag, 14. April, ab 9 Uhr an. Sie erwartet ein buntes Programm und ein kleines Willkommenspaket, außerdem werden sie kostenlos verköstigt. „Jever Aktiv“ bedankt sich bei allen Sponsoren, die das möglich machen.

Um 16.30 Uhr wird dann auch die begehrte Plakette ausgegeben, diesmal gestaltet von Hobbyfotograf Jens Link aus Schortens. „Die Plaketten werden pünktlich fertig sein, noch sind sie in der Produktion“, sagt Kreye.

„Die stetig steigende Zahl an Oldtimerfahrern, die uns in Jever besuchen, bestätigt uns, dass wir mit dieser Art des Willkommen auf dem richtigen Weg sind. Auch in Gesprächen wird immer wieder deutlich, dass die Fahrer jedes Jahr wieder gern zu uns nach Jever kommen“, so Maike Theesfeld von der Stadt Jever.

Der Ortsverband Jever des Technischen Hilfswerks (THW) nimmt die Oldtimerfahrer in Empfang und regelt die Platzverteilung, während das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Oldtimerfahrer im Graftenhaus mit Kaffee und Tee versorgt. „Ohne diese Unterstützung könnten wir das Treffen so nicht durchführen“, sagt Maike Theesfeld.

Für Besucher gibt es also wieder viel zu sehen und auch das eine oder andere Fachgespräch mit den Oldtimer-Fahrern ist möglich.

Anmeldung und Informationen zum Oldtimertreffen: