Jever Die Kinofreunde Friesland zeigen am Sonntag, 24. November, um 11 Uhr in der Sparte KinoKunstMatinee den Film „Nurejev – The White Crow“: Regisseur und Darsteller Ralph Fiennes erzählt die unglaubliche Geschichte der sowjetischen Ballettlegende Rudolf Nurejew. Gedreht auf 16 mm leben in atmosphärischen Bildern die bewegten 60er Jahre wieder auf. Das Drehbuch stammt von David Hare.

Paris in den 1960er Jahren: Der Kalte Krieg ist auf seinem Höhepunkt und die Sowjetunion schickt ihre beste Tanzkompanie in den Westen, um künstlerische Stärke zu demonstrieren. Das Leningrader Kirow-Ballett begeistert die Pariser, aber ein Mann sorgt für die Sensation: der virtuose junge Tänzer Rudolf Nurejew (Oleg Ivenko). Attraktiv, rebellisch und neugierig, lässt er sich vom Leben der Stadt mitreißen.

Begleitet von der schönen Chilenin Clara Saint (Adèle Exarchopoulos) streift er durch die Museen und Jazz-Clubs, sehr zum Missfallen der KGB-Spione, die ihm folgen. Doch Nurejew genießt den Geschmack der Freiheit und beschließt, in Frankreich politisches Asyl zu beantragen. Ein höchst riskantes Katz- und Mausspiel mit dem sowjetischen Geheimdienst beginnt.

Um 10.30 Uhr ist Einlass zu Kaffee/Tee und Gebäck, der Film beginnt um 11 Uhr. Karten für 11 Euro gibt es im Teehaus „Leidenschaften“ Am Kirchplatz 25, bei Buch @ Papier Eckermann, Neue Straße 18, und in der Bücherstube Hoffmann, Schlachtstraße 12, in Jever, sowie in Schortens in der Bücherstube, Oldenburger Straße 19. Restkarten gibt es an der Kinokasse der Kino-Freunde Friesland.