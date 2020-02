Jever Als 2018 „25 k/mh“ in die Kinos kam, meinte ein Kritiker, in Deutschland könne man kein Roadmovie drehen. Für eine Durchquerung brauche man mit dem Auto lediglich einen Tag – da ist die Idee, das Reisetempo zu drosseln und Mofas einzusetzen, schlichtweg genial. Ob das Erfolgsduo Markus Goller (Regie) und Oliver Ziegenbalg (Drehbuch) auch diesen Gedanken hatte, ist nicht belegt.

Was aber den Erfolg des Films ausmacht, ist, dass die Handlung anspricht und die erstklassige Besetzung wunderbar zu ihr passt: In einer Kleinstadt im Schwarzwald soll der Vater der ungleichen Brüder Georg und Christian beerdigt werden. Georg (Bjarne Mädel), Mitte 40, hat das Städtchen nie verlassen und immer mit dem Vater zusammengewohnt.

Er ist auf seinen Bruder (Lars Eidinger) nicht gut zu sprechen, fühlt sich von dem erfolgreichen Geschäftsmann in Singapur im Stich gelassen. 30 Jahre lang war Christian nicht zu Hause – und kommt ausgerechnet zur Beerdigung zu spät.

Auf heftigen Streit folgt ein Besäufnis – und die Erinnerung an einen Plan, den sie als 15-Jährige ersonnen hatten. Kurzerhand besteigen sie ihre alten Mofas – eine zum Chopper umgebaute Puch und eine eher biedere Zündapp ZD25. Was dann folgt, ist tatsächlich gutes Kino.

Zu sehen ist der Film am Mittwoch, 4. März, im Kino Jever: Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.05 Uhr. Die KinoKult-Gruppe der Kinofreunde reichen Start- und Zielbier, dazu Laugengebäck.

Karten gibt’s im Teehaus „Leidenschaften“ am Kirchplatz, in der Bücherstube Hoffmann, Schlachtstraße 12 in Jever, und in der Bücherstube Schortens, Oldenburger Straße 19.