Jever In der Reihe Kino Kulinarisch zeigen die Kinofreunde Friesland am Mittwoch, 26. Juni, den Film „Flitzer – Manchmal muss man mutig sein“ in der schwytzerdütschen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Wie immer gibt’s die passende kulinarische Untermalung. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Filmbeginn um 20.05 Uhr.

Zum Film: Die Geburt einer neuen Sportart aus dem Geiste eines Wettverlierers – in der Komödie des Schweizer Regisseurs Peter Luisi erfindet sich ein glückloser Lehrer als Trainer für Flitzer neu: Näf träumt in der Provinz seinen großen Traum – ein Museum für Gottfried Keller. Was übrig bleibt von der Spendensammlung für den neuen Schulsportplatz, soll er dafür bekommen, hat ihm der Schulleiter versprochen. Doch dann entscheidet sich das Kollegium mehrheitlich für einen Rasen nach FIFA-Norm. Aus der Traum.

Dann bringt ein Gespräch mit seinem Friseur Näf auf eine Idee: Kushtrim betreibt nebenbei ein illegales Wettbüro und mit einer gewonnenen Wette könnte man das finanzielle Problem ein für alle Mal lösen. So sicher ist sich Näf seines Gewinns, dass er als Einsatz 741 000 Franken vom Konto abhebt – das Geld für den Sportplatz der Schule.

Es kommt, wie es kommen muss. Näf verliert die Wette und lässt seine Schüler schon mal ausrechnen, wie seine Zukunft aussieht: bei seinem Monatsgehalt und den laufenden Fixkosten braucht er 22 Jahre, um diese Summe abzubezahlen. Glücklicherweise gibt es noch andere Kunden des Friseurs, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. . .