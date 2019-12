Jever Die Kino-Freunde Friesland zeigen am Mittwoch, 11. Dezember, den Film „Stan und Ollie“ (2019) im Anschluss an ihre Jahreshauptversammlung in einer öffentlichen Vorstellung im jeverschen Kino, Bahnhofstraße 44. Einlass ist um 19.45 Uhr, Filmbeginn um 20.05 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt für Mitglieder ist frei.

Jon S. Bairds sanftes Biopic über die späten Jahre von Stan Laurel und Oliver Hardy ist vor allem großes Schauspielerkino. Die Geschichte beginnt ganz oben – an einem Punkt, von dem es nur noch abwärts gehen kann. 1937, während des Drehs zu Dick und Doof im Wilden Westen, sind Stan Laurel und Oliver Hardy auf dem Höhepunkt ihrer Karriere: Weltstars, das vielleicht größte Komikerduo aller Zeiten.

Es folgt ein Schnitt ins Jahr 1953: Laurel (Steve Coogan) und Hardy (John C. Reilly) starten eine Tournee durch Großbritannien, Laurels Heimat. Spätestens da wird deutlich, dass dieses Biopic nicht die großen Lebenslinien skizzieren will. Vielmehr geht es um die letzte, letztlich vergebliche Anstrengung zweier Künstler, die Karriere noch einmal in Gang zu bringen.