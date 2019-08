Jever „Die Wiese – ein Paradies nebenan“: Die Kino-Freunde Friesland und WAU zeigen am Mittwoch, 21. August, den neuen Naturfilm von Jan Haft im Kino Jever an der Bahnhofstraße.

Nirgendwo ist es so bunt, so vielfältig und so schön, wie in einer blühenden Sommerwiese: Kleine Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Zikaden und viele andere Tiere leben zwischen den Gräsern und Kräutern. Das Zusammenspiel der Arten, die Abhängigkeit der Tiere und Pflanzen voneinander – das alles macht die Blumenwiese zu einem Kosmos, in dem es unendlich viel zu entdecken gibt.

Auf der Kinoleinwand können Naturfreunde und Neugierige in diese faszinierende Welt eintauchen, in der ein Drittel der Pflanzen- und Tierarten zu Hause ist. Einlass mit Sektempfang ist ab 19.30 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung um 20.05 Uhr startet der Film. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, zum Thema ins Gespräch zu kommen. Karten für die Vorstellung sind an der Abendkasse erhältlich.

Nach dem sagenhaften Erfolg seiner großen Naturfilmproduktionen „Das Grüne Wunder – Unser Wald“ und „Magie der Moore“ bringt der vielfach prämierte Regisseur und Kameramann Jan Haft, der inzwischen als einer der besten Naturfilmer der Welt gilt, das nächste heimische Biotop auf die große Leinwand.

Wiesen glaubt jeder zu kennen, und doch stecken sie voller Wunder und Überraschungen. Mit großem technischen Aufwand gedreht, stellt die Doku in nie gesehenen Bildern einige der schönsten, liebenswertesten und skurrilsten Bewohner vor.

Hauptdarsteller sind junge Reh-Zwillinge, die den Zuschauer mitnehmen auf ihre Abenteuer. Gleichzeitig ist der Film, der von der Deutschen Wildtier-Stiftung gefördert wurde, ein Aufruf zum achtsamen Umgang mit einem Lebensraum, dessen fortschreitender Rückgang schwerwiegende Auswirkungen haben könnte.