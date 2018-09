Jever Mehr als 50 Jahre sind sie alt. „Nun war es an der Zeit, neue anzuschaffen“, sagt Pastor Thorsten Harland – und zeigt auf die neuen grünen Paramente, die jetzt in der Stadtkirche Jever zu sehen sind.

Paramente sind Stoffe, die es in verschiedenen Farben gibt und die entweder von liturgisch Handelnden getragen oder zur Zierde von Altar, Kanzel oder liturgischen Geräten verwendet werden. Je nach Anlass oder Zeit wird eine bestimmte Farbe verwendet: weiß wird zum Beispiel für Ostern verwendet, violett in den Bußzeiten vor Ostern, schwarz an Allerseelen und bei Begräbnissen.

„2014 war hier eine Ausstellung in der Kirche zu sehen, von der wir sehr begeistert waren“, sagt Harland. Sie hieß: „Die Welt der Paramentik – Textile Sakralkunst“ von der Paramentenwerkstatt der Veltheim-Stiftung und Textil-Restaurierung in Helmstedt. Die Werkstatt stellt je nach Auftrag alle Formen von Kirchen-Textilien sowohl für die evangelische als auch für die katholische Kirche her.

Nun wurden auch zwei Sätze neuer Paramente extra für die Stadtkirche angefertigt – in Grün (kein bestimmtes Fest oder ähnliches zum Anlass) und in Weiß. „Sie sind handgefertigt, ein Unikat und dürfen nur mit Handschuhen angefasst werden“, sagt Irmgard von Maydell.

Die Werkstattleiterin war extra in der Stadtkirche, um die Paramente genau passend für diese Kirche zu entwerfen. Sie ließ die Kirche auf sich wirken – und entschied sich dann für eine Himmelsleiter sowie eine Tür. „Etwas moderner“, meint Enne Freese. Finanziert wurden sie zum Teil aus Eigenmitteln, aus einer Stiftung und zum Teil aus der Kollekte.

„Die alten Paramente aus den Sechziger-Jahren werden wir auch weiterhin verwenden“, sagte Harland. Aber sowohl die Gottesdienstteilnehmer als auch die rund 12 000 Touristen, die jährlich in den Sommermonaten die Kirche besichtigen, sollten einmal etwas anderes zu sehen bekommen. „Zudem sind Paramente etwas ganz Besonderes: eine nonverbale Botschaft.“

Im Gottesdienst an diesem Sonntag werden die neuen Paramente dann zum ersten Mal vorgestellt.