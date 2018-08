Jever Schon jetzt hat Ole Hinkelbein Ideen für die Gestaltung der Gemeindearbeit. „Aber ich lege mich nicht fest, möchte erst mit den Gemeindemitgliedern sprechen, ihnen zuhören, was sie für Vorstellungen haben.“

Ole Hinkelbein ist der neue Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde – der Baptisten – in Jever. Eineinhalb Jahre lang war die Stelle vakant. Nach 18 Jahren war Pastor Gregor Helms im Januar 2017 in den Ruhestand verabschiedet worden.

Am Sonntag wird Hinkelbein im Rahmen eines Einführungsgottesdienstes in sein Amt berufen. Danach besteht die Möglichkeit, persönlich mit dem 54-Jährigen ins Gespräch zu kommen. Und wer das macht, der wird sicher schnell feststellen: Hinkelbein hat sich schon vielen Aufgaben gewidmet – und ist offen für Neues.

Das fing schon an, als er 18 Jahre alt war: Hinkelbein kommt aus Kiel – „eigentlich aus einem Elternhaus, das nicht christlich geprägt war“, sagt er. Erst als ein Freund ihm die Baptistengemeinde nähergebracht hatte, ließ sich Hinkelbein taufen.

Nach dem Zivildienst im Gemeindejugendwerk absolvierte er ein Theologiestudium in Münster – dort lernte er Iris kennen, die später seine Frau wurde und mit der er zwei Söhne hat.

Nach dem Studium in Münster entschied sich Hinkelbein für ein Zusatzstudium am Ausbildungsinstitut des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. „Das Institut wurde erst später anerkannt und somit war das Studium auch zu dem Zeitpunkt erst möglich.“

Seine erste Pastorenstelle war in Varel. Und auch hier erwartete ihn Neues: „Zwar habe ich gemerkt, dass die solide theologische Ausbildung für meine praktische Arbeit sehr hilfreich war. Aber als Seelsorger merkte ich, dass ich an meine Grenzen stieß.“ Und so ließ er sich nebenbei noch zum psychologischen Berater ausbilden.

Acht Jahre lang war Hinkelbein in Varel tätig, bis er 2003 in Leer eine Stelle annahm. Das Neue dort: „Die ökumenische Zusammenarbeit – das hat mir sehr gefallen.“ Dort hat er einen ökumenischen Lehrpfad entwickelt: „Eine Art Pilgerweg, der zu den Gotteshäusern der Stadt führt und die verschiedenen Konfessionen nahebringen soll.“

Fünf Jahre später begann er in Neustadt am Rübenberge zu arbeiten – und wieder erwarteten ihn neue Aufgaben: die Gemeinde hatte eine eigene Beratungsstelle und eine Kinderkrippe. „Zum ersten Mal habe ich Krabbelgottesdienste abgehalten. Das war schon neu für mich – aber auch sehr spannend.“

Und nun? Nun steht wieder eine Veränderung bevor. Doch wie die Arbeit in Jever genau aussehen wird, darauf möchte sich Hinkelbein nicht festlegen. Zwar bringt er viele Eindrücke und Ideen aus seinen bisherigen Stationen mit. Doch ob das genau das Richtige für Jever ist, muss er erst noch herausfinden.

Nur eines weiß Hinkelbein schon: „Die Gemeinde in Jever habe ich als sehr offen und herzlich wahrgenommen.“ Und das war auch der Grund, warum er sich für Jever entschieden hat – und sich hier wieder neuen Aufgaben stellen möchte.