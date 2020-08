Kleinkunst In Jever: Abbey Road an Kirchplatz geholt

Jever Im Frühjahr und Frühsommer musste Thomas Lottmann vom Teehaus „Leidenschaften“ am Kirchplatz in Jever seine geplanten Veranstaltungen gewaltig zusammenstreichen – natürlich wegen Corona. Mittlerweile bietet er wieder seine Tee-Zeremonien an – und hat neben der Friesischen Teestunde auch eine britische Teatime und eine russische Teestunde aufgelegt; und Tee-Seminare gibt es ebenfalls wieder.

Veranstaltungen zum Beatles-Jubiläum und Teezeremonien Das Teehaus „Leidenschaften“ am Kirchplatz in Jever lädt zu mehreren Veranstaltungen ein. In Corona-Zeiten ist die Teilnehmerzahl begrenzt – Anmeldung im Teehaus unter Tel. 04461/ 92 54 820 oder info@teehaus-jever.de. Beatles-Jubiläum:

• Lesung „Lennons frühe Jahre“ mit Achim Amme, Dienstag, 1.September, 19 Uhr.

• Sgt. Thommis Solo Beatles Solo Show mit Thommi Baake, Samstag, 21. November, 20 Uhr. Zugvogeltage 2020: „Poesie des Vogelzugs“ im Oktober Tee-Zeremonien:

• Friesische Teezeremonie, jeden Donnerstag, 17 Uhr ohne Anmeldung oder ab sechs Personen mit Terminvereinbarung.

• English TeaTime – Britische Tee-Zeremonie in drei Gängen.

• Zerbster Samowar-Runde: Russische Tee-Zeremonie mit „Teemaschine“.

Platz in Ol’ Tee School

Nach dem Auszug des „Nettigkeitenlädchens“ in einen eigenen Laden am Alten Markt, wurde das Teehaus umgebaut – entstanden ist eine Ol’ Tee School (Alte Tee-Schule), die Platz bietet für bis zu 14 Teegäste.

„Nun tasten wir uns langsam wieder an das Thema Abendveranstaltungen heran. Immer im Rahmen der vorgeschriebenen Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen – versteht sich von selbst. Was ist wie möglich? Alles ein bisschen kleiner, vieles ein gutes Stück feiner“, sagt Thomas Lottmann.

60 Jahre Beatles und 40. Todestag von John Lennon nimmt er nun zum Anlass zu zwei Beatles-Abenden: Am Dienstag, 1. September, 19 Uhr, ist Autor, Schauspieler und Musiker Achim Amme zu Gast.

Er liest unter dem Motto „Lennons frühe Jahre“ mit Original-Musikeinspielungen aus der Lennon-Biografie von Philip Norman. „Dieses Werk gab schon zu heißen Diskussionen Anlass“, sagt Lottmann.

Einlass ist ab 18 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro oder an der Abendkasse für 19 Euro. Bei schönem Wetter kann die Lesung auf der Terrasse vor dem Teehaus stattfinden – nur dann gibt es ein erweitertes Kartenkontingent an der Abendkasse.

Kurioses zu Fab Four

Eine pfeffrige Hommage an die Fab Four mit Musik, Komik und Kuriosem präsentiert Schauspieler und Musiker Thommi Baake dann am Samstag, 21. November, 20 Uhr im Teehaus mit „Sgt. Thommis Solo Beatles Solo Show“.

Was wäre passiert, wenn die Beatles nach ihrem letzten Hamburg-Gastspiel nicht nach England zurückgegangen, sondern in Deutschland gewirkt hätten? Wie tönt ein Beatles-Klassiker im Russischen Kleid? Wie würde ein Shakespeare-Mime Beatles Texte vortragen? Wie klingen die Fab Four auf Niederländisch und wie ein dramatischer Liebesdialog aus Beatlestiteln? Diese und andere Fragen beantwortet Thommi Baake mit einer skurril-schönen Mischung aus Musik, Erfundenem, Super 8 Originalfilmen, Quiz und Kuriosem.

Karten zur Show kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 19 Euro.