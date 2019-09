Karten für „Messiah“

am Samstag, 28. September, 19 Uhr, in der Stadtkirche Jever gibt es nur in der Buchhandlung Eckermann, Neue Straße in Jever, und an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.