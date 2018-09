Jever Es ist nicht leicht, das Beste aus 15 Jahren Gospel-Projekt Jever auszuwählen und auf die Bühne zu bringen. Dass die Auswahl unter dem Titel „Music was my first love“ allerdings mehr als gelungen war, zeigte die Reaktion des Publikums am Samstagabend in der voll besetzten Stadtkirche Jever.

Für die Sängerinnen und Sänger, für Solistin Richetta Manager und Band sowie für Gesamtleiter Stefan Schauer regnete es begeisterten Applaus – und das nicht nur für die traditionellen Gospels. Und auch das Publikum selbst war gefragt: Beim Kanon „Glorify Jesus“ sollten die Zuhörer selbst singen. Unter Anleitung von Stefan Schauer. Das sorgte für viel Gelächter und eine heitere, gelöste Stimmung, denn es klappte natürlich nicht auf Anhieb. Allerdings erwies sich das Publikum zumindest beim „Halleluja“ als textfest.

Diese besondere gelöste und getragene Stimmung war den ganzen Abend über spürbar. Ilka Doden überraschte zudem mit einem sehr schön gesungenen Solo-Part bei „Bless the Lord“.

