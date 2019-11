Jever Klassische Weihnacht: Das ist Titel und Thema eines Liederabends mit Ivo Berkenbusch (Bariton), Sopranistin Martyna Cymerman (Staatstheater Oldenburg) und dem mexikanischen Pianisten Carlos Vázquez (Staatstheater Hannover).

Der Abend beginnt am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr im Anton-Günter-Saal des Rathauses.

Klassische Weihnacht beginnt am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr im Anton-Günter-Saal des Rathauses Jever. Karten für 20 Euro sind in der Tourist-Info im Graftenhaus, Tel. 04461/ 939 265 oder 268 erhältlich.

„Klassische Musik bietet einen wunderbaren Melodienschatz, aus dem wir ein mitreißendes weihnachtliches Programm zusammengestellt haben“, kündigt Berkenbusch an. So erklingen feierliche Weihnachtslieder wie ‚Tochter Zion‘, ,O du fröhliche’ oder ‚Es ist ein Ros entsprungen‘ in charmanten Arrangements, aber auch ausdrucksvolle Klassik-Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Durchs Programm führt Ivo Berkenbusch selbst. Musikalisch abgerundet wird das festliche Weihnachtsprogramm des Trios mit Klavierwerken bedeutender Komponisten in der Interpretation von Carlos Vázquez.