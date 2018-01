Jever Das Blasorchester Brass-Sax Petersfehn und ein Projektchor aus Jever geben am Sonntag, 28. Januar, ein großes Konzert in der Stadtkirche. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden für die Orchesterarbeit wird gebeten.

Orchester-Leiter ist Volker Reesing, der auch das Moderne Blasorchester (MBO) Jever leitet. Brass-Sax hat sich mittlerweile ein großes Repertoire erarbeitet und spielt Stücke aus Klassik, Pop, Musical und sinfonischer Musik. Mittlerweile zählt das Orchester rund 50 Mitglieder zwischen 15 und 70 Jahren.

Auch in Jever kann sich das Publikum auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: So werden musikalisch Eiskönigin Elsa aus dem Disney-Film tanzen, ein Auto durch die Straßen von San Francisco rasen und Michael Bublé swingen. Aber auch Freunde der Klassik, Kirchenmusik und sinfonischen Blasmusik kommen auf ihre Kosten: So wird auch Gustav Holst einen wichtigen Anteil an dem Programm haben.

Mit dem Konzert in Jever schließt sich ein Kreis: 2007 gab es eine tolle Premiere – das Orchester gab ein Konzert mit Chören aus Jever, Cleverns-Sandel und Wilhelmshaven. Nach zehn Jahren wird es nun Zeit für eine Neuauflage.

Deshalb haben die Chorleiterinnen Bettina Heyne und Petra Fuchs einen Projektchor zusammengestellt. Es kommen Sängerinnen und Sänger aus dem Kirchenchor Cleverns-Sandel, der Stadtkantorei, dem Gospelprojekt, dem Chorus LokEmotion und weiteren Gastsängern, um mit dem Orchester Brass-Sax zu musizieren.