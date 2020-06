Konzertreihe: „Grünes Licht“ für Gesang und Musik

Jever In der von der Stadt Jever begründeten Online-Konzertreihe „grünes Licht“ sind am Freitag, 12. Juni, bekannte Melodien von Bariton Ivo Berkenbusch mit Kreiskantor Klaus Wedel an der Orgel und Deniz Berkenbusch an der Geige zu hören.

Berkenbusch singt unter anderem die Musical-Melodie „Stars“ aus „Les Miserables“ und die Hoffnungs-Hymne „Jerusalem“ von Hollywood-Komponist Steven Adams sowie den irischen Lobgesang „You raise me up“.

„Ich freue mich besonders über diese Aufnahmen“, meint Deniz Berkenbusch. „Diese populären Nummern mit Orgelbegleitung im Kirchenraum zu spielen, schenkt den Stücken ein ganz neues Klanggewand.“

Mit ihrer Musik wollen die drei positive musikalische Akzente setzen: „In Zeiten, in denen wir nicht zusammenkommen, ja nicht mal gemeinsam singen können, brauchen wir die Musik umso mehr, um unseren Gefühlen ein Ventil zu bieten und neue Hoffnung und Kraft zu schöpfen“, sagt Berkenbusch.

Deshalb sei ein Format wie das „grünes Licht“ so wertvoll, um Menschen zu erreichen. Dass darüber hinaus Pastor Thorsten Harland, die Sendung mit einem Vortrag zur Kirche bereichere, mache das Ganze zu einem perfektem Zusammenspiel von Kultur, Stadt und Kirche. „Ein Projekt mit Signalwirkung“, so Ivo Berkenbusch.

Das Online-Konzert ist am 12. Juni ab 19 Uhr zu sehen auf