Jever Das muss man sich erst einmal erklären lassen: Eigentlich sind sie eine ganz normale Firma für Projektmanagement, die im Bereich regenerativer Energien über Deutschland hinaus erfolgreich ist. Das allein war Geschäftsführer Torsten Fellensiek wohl nicht genug. Daneben gründete er die „de Mood gGmbH“. Deren erstes Projekt ist die Wiedereröffnung der Markthalle in Jevers Innenstadt – geplant ist die Eröffnung als inklusive Begegnungsstätte noch im Sommer.

Und das zweite Projekt ist ein Musikfestival „Klassik im Herbst“, bei dem es ab dem 6. Oktober vier Konzerte in der Stadtkirche und im Graf-Anton-Günther-Saal der Stadt geben soll.

„De Mood ist eine gemeinnützige GmbH, mit der wir unserer friesischen Heimat mehr Dynamik und Schwung geben wollen. Wir wollen soziale und kulturelle Projekte entwickeln, Orte der Begegnung für Jung und Alt schaffen, Anbieter regionaler Produkte unterstützen und das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung fördern“, beschreibt Torsten Fellensiek das Projekt „de Mood“. Das bedeutet auf Hochdeutsch „der Mut“.

Für das Abschlusskonzert, in dem das Elbipolis Barockorchester Hamburg mit Gesangssolisten Joseph Haydns großes Oratorium „Die Schöpfung“ aufführt, werden noch Menschen aus der Region gesucht, die gern singen und mitwirken möchten. Es soll ein Projektchor entstehen, der an zwei Wochenenden im September und am Konzertwochenende im Oktober das Oratorium einübt und dann an der Aufführung teilnimmt. Einen „harten Kern“ von Sängern hat der musikalische Leiter Simon Kasper bereits. Wer gern singt, kann sich unter Tel. 04461/96 59 46 anmelden oder unter