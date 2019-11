Jever Am Rand des jeverschen Friedhofs gegenüber der Aula, eingerahmt von einer Lindenhecke und mächtigen Rhododendronbüschen ist die Grabstätte für Kriegstote aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Auf der linken Seite erinnern zehn Kreuze an Tote aus dem Ersten Weltkrieg, u-förmig schließen sich 45 Sandsteinkreuze für Tote des Zweiten Weltkriegs an.

Dort sind Soldaten, Kriegsgefangene und Zivilisten beerdigt – zum Teil starben sie in der zum Lazarett umfunktionierten Stadtmädchenschule, heute Gymnasium, oder durch Tieffliegerbeschuss und Bomben der alliierten Luftstreitkräfte.

Gedenkfeier Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 17. November beginnt um 14.30 Uhr auf dem Soldatenfriedhof in Jever. Die Andacht hält der katholische Militärpfarrer Schönborn. Oberst Gerlach spricht vor der Kranzniederlegung durch den CDU-Stadtverband Jever. Die musikalische Begleitung übernimmt der Posaunenchor der Kirchengemeinde Cleverns-Sandel.

Im Lauf der Jahre wucherte das Areal zu – Kirchenratsmitglied Wilfried Fürlus und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Rainer Dabitsch haben nun dafür gesorgt, dass die Gedenkstätte hergerichtet wird. Friedhofsgärtner Ulferts aus Schenum hatte nach Übernahme der Friedhofspflege das von Brombeeren und Schlingpflanzen überwachsende Areal gefräst und Gras eingesät. Der ev. Männerkreis traf sich nun zum Arbeitseinsatz, richtete die teilweise umgestürzten Sandsteinkreuze mit den Daten der Toten auf und reinigten sie.

Um Friedhofsbesucher über die Grabstätte zu informieren, soll noch eine Hinweistafel errichtet werden. Reservisten der Bundeswehr und der Männerkreis haben zudem eine Palisadenwand als Abgrenzung und Sichtschutz gesetzt, die mit einer Lindenhecke begrünt wird.

Die Unterhaltungskosten werden durch das Pflegekostenbudget gedeckt, das die Kirchengemeinde Jever für die Unterhaltung jährlich vom Land erhält.

In den 50er Jahren fanden auf dem Soldatenfriedhof noch Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt, sie wurden dann mit der Gedenkfeier auf dem Schlossplatz zusammengelegt. Der CDU-Stadtverband Jever knüpft in diesem Jahr erstmals wieder an die alten Veranstaltungen an und lädt am Sonntag, 17. November, zur Feierstunde auf den Friedhof ein.