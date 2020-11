Kunst tut Gutes: „Remmer“ kommt fürs Künstlerforum Jever unter den Hammer

Jever Im Rahmen der Benefiz-Aktion „Kunst tut Gutes“ des Künstlerforums Jever ist nun ein weiteres ganz besonderes Bild zu haben: Gisela Kalow, Buten-Jeveranerin mit Herz in der Heimat, hat von der Not des Künstlerforums Jever erfahren und eine DIN A2 große Originalzeichnung ihrer Ratte Remmer gestiftet.

Jedes Kind in Jever kennt sie – die Ratte Remmer, den Schloss-Erklärer-Lehrling im altehrwürdigen Schloss zu Jever. Seine Mutter Gisela Kalow ist Jahr für Jahr in den Schulen des Jeverlands unterwegs, um mit Kindern neue Geschichten und Abenteuer der Schlossratte „in Allgemeinheit“ zu erfinden.

In diesen Geschäften hängen die Werke Unter dem Motto „Kunst tut GUTes“ zeigen mehrere Geschäfte in Jever Kunstwerke, die zugunsten des Künstlerforums:

• Jever Shop, Schlachtstraße 2

• De Mood Cafe & Bistro, Schlachtstraße 3 - 5

• Schuhhaus Pekol, Schlachtstr. 9

• Marie Lind Stoffe, Schlachtstr. 13

• Klün’s, Schlachtstr. 19

• J.F. Oetken, Neue Straße 3

• Unterwegs, Neue Straße 16

• GlasperlenArt, Große Burgstraße 4

• Sina Edition, Große Burgstraße 18

• Atelier Anita Niegsch, Große Wasserpfortstr. 6

• TeeHaus Leidenschaften, Am Kirchplatz 25

• Landessparkasse zu Oldenburg, Am Markt 4

• von Poll Immobilien, Wangerstraße 2

• Blumenhaus Detert, Bahnhofstr. 10

• Zahnarztpraxis Hille Leiner-Leffringhausen, Schulstr. 1

• LK Goldschmiede Nordsee, Wangerstr. 8 Alle Bilder unter gutes-aus-jever.de/kunst-tut-gutes

Das Remmer-Original kann nun gegen Gebot zur Unterstützung des Künstlerforums erworben werden: Gebote können in den Briefkasten des Lokschuppens am Moorweg eingeworfen werden; dort ist die Zeichnung des jugendlichen Remmers mit dem coolen goldenen Ohrring im Schaufenster bewundert werden kann. Gebote werden auch per E-Mail an projekt-kunst@kuenstlerforum.de angenommen. Die Versteigerung endet am 12. Dezember.

Der Verkaufserlös kommt zu 100 Prozent dem Künstlerforum Jever zugute. Wie viele andere Bereiche hat die Corona-Krise auch das Künstlerforum getroffen. Veranstaltungen wie Jazz-Konzerte und Theateraufführungen mussten abgesagt, die Teilnehmerzahl der Kurse begrenzt werden. Um ein „Weiterleben“ des Künstlerforums zu ermöglichen, haben Künstler Werke gespendet, die nun verkauft werden.