Jever Es ist mucksmäuschenstill im voll besetzten Lokschuppen Jever, wenn Wolf Biermann über die Bombennächte in Hamburg spricht, die er als Kind zusammen mit seiner Mutter erlebt – und überlebt – hat. „Meine Mutter freute sich eigentlich über die Bomben. Es war nur so unpraktisch, dass sie uns auf den Kopf fielen“, relativiert er das Ereignis aber gleich wieder.

Wie er zu der herausragenden Persönlichkeit in der deutsch-deutschen Geschichte werden konnte, die er heute zweifellos ist, wird gerade deutlich, wenn er über seine jungen Jahre spricht.

Anders als die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die gesenkten Hauptes ihre Nazi-Vergangenheit zu verarbeiten versuchte, beschreibt er seine Haltung als die „Frechheit des rechtmäßigen Erben“. Da war es nur konsequent, dass er mit 16 entgegen dem allgemeinen Trend in die DDR übersiedelte. „Den Kommunismus aufbauen, die Welt retten und den im KZ ermordeten Vater rächen“, waren – in aller Bescheidenheit – seine Ziele.

Und der Biermann, den wir heute kennen, kam schon nach wenigen Tagen in der DDR groß heraus: Als auf einer Schulversammlung die Mitglieder der evangelischen Jungen Gemeinde einzeln ihren Austritt aus der Organisation erklären mussten und eine Schülerin sich weigerte, meldete sich der damals 16 Jahre alte Wolf: „Es redete aus mir heraus: ,Ich bin Kommunist. Was Ihr hier mit dem Mädchen macht, ist kein Kommunismus.‘“

Und damit war eine ganz besondere Fehde eröffnet, die später zum Auftrittsverbot, zu vielen Liedern aus der legendären Wohnung an der Chausseestraße 131 in Berlin und letztlich zur Ausbürgerung führten. Bewegend und fesselnd ist es, wenn der heute 81-Jährige zusammen mit Andreas Öhler und seinem Ziehsohn Manuel Soubeyrand aus seinem Leben erzählt. Man kann es nachlesen in seiner Autobiografie „Warte nicht auf bessre Zeiten!“.

Vor seiner Lesung auf Einladung der Fresenia-Loge und der Stadt Jever hatte sich Wolf Biermann ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Er machte den Anfang der neuen Veranstaltungsreihe „Persönlichkeiten zu Gast in Jever“.